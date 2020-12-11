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Известия.ru

Рогозин счел странной оценку Пенсом учебных пусков ВС РФ боевых ракет

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 9 декабря прокомментировал в Twitter высказывания вице-президента США Майка Пенса, который на заседании Национального космического совета заявил о лидерстве Соединенных Штатов в космической гонке.

«Очень странная реакция Пенса на наши сегодняшние успешные пуски боевых ракетных комплексов», — написал Рогозин.

Комментируя слова Пенса о том, что действия России в космосе представляют угрозу для национальных интересов США, Рогозин предположил, что у американцев случился «нервный космический срыв».

Ранее 9 декабря в России состоялись учения по управлению стратегическими наступательными силами. В частности, в Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала баллистическая ракета. В Баренцевом море подводный крейсер «Карелия» запустил баллистическую ракету. Учебные удары наносили по целям на полигонах. Военные полностью выполнили поставленные задачи.

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