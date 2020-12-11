Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин диагностировал у американцев «нервный космический срыв» после их реакции на успешные пуски российских боевых ракетных комплексов. Об этом он написал в своем Twitter.

В частности, Рогозин обратил внимание на заявление вице-президента США Майка Пенса о лидерстве страны в космической гонке и назвал подобную реакцию на российские пуски очень странной.

Кроме того, он процитировал слова директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, что запущенный Россией спутник обладает признаками космического оружия. «Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв...», — подытожил он.

Ранее Джон Рэтклифф заявил, что Россия не является «ответственной космической державой», и указал на угрожающее и провокационное поведение страны в космосе в последнее время. Он подчеркнул, что американские интересы находятся под угрозой, так как Россия и Китай продолжают разрабатывать и размещать разрушительное оружие, которое несет угрозу деятельности США.