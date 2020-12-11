У ПВО Азербайджана есть ЗРК "Оса", способные сбивать БПЛА типа "Байрактар"

Источник изображения: Фото: МО Азербайджана

В последние недели много писали о катастрофическом провале находившихся на вооружении армянских подразделений в Нагорном Карабахе ЗРК "Оса". Всего было уничтожено 14 таких зенитно-ракетных комплексов.

В то же время в азербайджанской армии не спешат списывать "Осы". В частности, они примут участие на параде в Баку 10 декабря. Причем, судя по нарисованным звездам на бортах этой техники, на их счету имеются реально. уничтоженные воздушные цели. По всей видимости, речь идет о БПЛА противника.

Известно, что в свое время военное ведомство Азербайджана при помощи белорусского предприятия "Тетраэдр" провело модернизацию, в результате которой старые ЗРК обрели совершенно новые качества и получили возможность бороться с ударными беспилотниками, том числе такими, как ТБ2 "Байрактар".

У них основательно доработана электронная начинка, что позволяет более качественно обнаруживать цели, включая малоразмерные. Также повышена дальность и высота эффективности оружия. Так, если задействуются имеющиеся в арсенале ракеты Т382, расстояние до объекта атаки может составлять уже 20000 м, при этом он может перемещаться в 10000 метрах от земли. Напомним, что максимальный потолок "Байрактара" - 8200м, а дистанция применения высокоточного оружия 8000 м.

То есть, если бы в бою встретились такие модернизированные "Осы" и дроны класса ТБ2, то последние обязательно понесли бы существенные потери.

Интересно, что белорусские специалисты предлагали армянской стороне провести апгрейд матчасти войск ПВО, но в Ереване решили сэкономить, к чему это привело, видно по результатам недавно закончившегося конфликта.

Дмитрий Лемешко