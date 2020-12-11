Глава Нацразведки США утверждает, что РФ несет угрозу американским космическим системам

Россия имеет лазер наземного базирования, предназначенный для ослепления или причинения ущерба нашим оптическим системам в космосе, отметил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Безопасность и экономика Соединенных Штатов сейчас в огромной степени зависят от эксплуатации космических систем, и страна сталкивается с вызовами в этой области со стороны России и Китая. Такую позицию изложил в среду на заседании Национального космического совета директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Трансляция из Центра космических полетов имени Кеннеди (штат Флорида) ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Действия наших противников создают для нас все более серьезные проблемы, - утверждал Рэтклифф. - Жизненно важные американские интересы оказываются под все более серьезной угрозой в условиях, когда Китай и Россия разрабатывают и развертывают системы вооружений, которые могут угрожать США и странам-союзницам в космосе".

"Китай представляет наибольшую угрозу для национальной безопасности США в том, что касается операций в космосе, поскольку Китай разрабатывает средства уничтожения наших спутников", - сказал он. "Китай также создает наземную систему, нацеленную на наши спутники на низких орбитах, - продолжил Рэтклифф. - У России есть аналогичная система. Кроме того, Россия имеет лазер наземного базирования, предназначенный для ослепления или причинения ущерба нашим оптическим системам в космосе".

Кроме того, Рэтклифф возложил на Москву ответственность за "провокационные действия", утверждая, что "российский спутник совершал опасные маневры рядом с американским правительственным спутником". "Мы рассматриваем это как угрожающее поведение, учитывая то, что ранее россияне осуществили запуск похожего спутника, который продемонстрировал характеристики боевой системы, когда выпустил снаряд, обладающий высокой скоростью", - добавил он.

Коснувшись зависимости США от орбитальных систем, Рэтклифф подчеркнул, что в ближайшие годы можно ожидать резкого роста количества спутников на околоземных орбитах. "В настоящее время около 80 стран участвуют в космических исследованиях, более 50 государств выделяют из своих бюджетов средства на космические программы, - отметил он. - Помимо правительств, в космическую деятельность вовлечены частные компании, и можно ожидать, что в будущем на орбитах окажутся десятки тысяч спутников - больше, чем их было запущено с начала космической эры. На протяжении последних пяти лет американские коммерческие компании вывели на орбиты больше спутников, предназначенных для дистанционного зондирования Земли, чем все остальные страны, но в будущем эти государства смогут запускать в два раза больше спутников, чем США".

Сейчас национальная космическая индустрия, по оценкам Рэтклиффа, приносит доходы в размере $500 млн. "Мы сильно зависим от космических систем, и в случае нарушения их работы могут серьезно пострадать практически все отрасли американской экономики, включая транспорт, телекоммуникации, финансы и сельское хозяйство", - заключил он.