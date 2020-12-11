«Удалой» фрегат: тихоокеанские рубежи защитит корабль с «Цирконами»

БПК «Адмирал Виноградов» модернизируют и оснастят мощными ракетами

Дальний Восток защитит «Удалой». Минобороны планирует провести серьезную модернизацию большого противолодочного корабля (БПК) проекта 1155 «Адмирал Виноградов». После длительного обсуждения принято принципиальное решение проработать возможность превратить БПК в многофункциональный фрегат. Он будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и Х-35, а главное, станет носителем гиперзвуковых «Цирконов». Кроме того, у «Адмирала Виноградова» будут ощутимо усилены средства ПВО. Планируется, что фрегат войдет в состав Тихоокеанского флота. По словам экспертов, российский корабль станет одним из самых мощных на Дальнем Востоке.

Воевал с пиратами

«Виноградов» должен стать вторым кораблем проекта 1155, который пройдет большой апгрейд. Первым был модернизирован «Маршал Шапошников», который в этом году вышел на ходовые испытания: он получил пусковые установки для крылатых ракет «Калибр» и Х-35.

Как рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе и Минобороны, принято принципиальное решение проработать вопрос модернизации БПК «Адмирал Виноградов». Правда, окончательно вопрос будет решен только после анализа состояния самого корабля, а также объема необходимых работ.

По словам собеседников издания, корабль ожидает более мощное оснащение, чем у «Шапошникова». Второй модернизированный представитель серии получит дополнительные пусковые установки, способные стрелять крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами». Кроме того, планируется оснастить фрегат более мощными средствами ПВО. Есть вероятность, что он получит зенитный комплекс «Панцирь-М», уточнили источники.

В прошлом году в открытых источниках появлялась информация о возможном проекте модернизации «Виноградова». Речь шла, в частности, об установке современных средств навигации, связи, радиоэлектронного вооружения, комплексов «Калибр» и противоторпедной системы «Пакет». Однако никакой официальной информации на этот счет не публиковалось.

БПК «Маршал Шапошников» Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Всего по проекту 1155 «Удалой» было построено двенадцать БПК (еще один — по улучшенному проекту 1155.1). Сейчас ВМФ насчитывает восемь кораблей проекта 1155. «Маршал Шапошников», «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» входят в состав Тихоокеанского флота. «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск» и «Адмирал Левченко» приписаны к Северному флоту. «Адмирал Харламов» находится в отстойнике. А «Адмирал Чабаненко» — улучшенного проекта 1155.1 — на судоремонтном заводе.

«Удалые» оказались технически совершенными кораблями: силовая установка позволила избежать многих проблем, возникающих при эксплуатации котлотурбинных систем. БПК вооружены гидроакустической станцией «Полином», противолодочным ракетным комплексом «Раструб-Б», способными наносить удары по надводным целям, а также ЗРК ближней зоны «Кинжал». Артиллерийское вооружение корабля — 100-мм, 45-мм и 30-мм автоматические орудия. На борту имеются ангары для двух вертолетов Ка-27 в противолодочном исполнении.

Эти БПК долгие годы составляли костяк надводных сил ВМФ. Они не раз участвовали в гуманитарных операциях за пределами территориальных вод страны. «Адмирал Виноградов», вошедший в состав флота в 1989 году, также выполнял боевые задачи. В частности, в 2009 году он охранял суда от пиратов в районе Африканского Рога. 13 января фрегат принял сигнал о помощи с голландского судна «Нэдмолд Баренс», атакованного пиратами на быстроходных катерах. С палубы был поднят Ка-27, увидев который, морские разбойники прекратили преследование.

Еще послужат

В прошлом году «Виноградов» совершил дальний поход с заходом в порты Азиатско-Тихоокеанского региона. А в конце минувшего ноября предотвратил вторжение американского эсминца «Джон Маккейн» в территориальные воды России в Японском море. Как сообщали в военном ведомстве, наш корабль предупредил американцев и взял курс на таран. Сразу после этого эсминец, углубившийся в российские территориальные воды на два километра, вернулся в нейтральную акваторию.

Во время отбытия отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Изначально эти корабли строились как сугубо противолодочные. У базовой версии нет серьезных средств ПВО и ударных возможностей, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Теперь флот получит хорошо оснащенный многоцелевой фрегат, способный решать широкий круг задач. Он сможет наносить удары и по наземным объектам, и по кораблям противника. Да и противолодочные операции будет проводить на более высоком уровне.

По мнению эксперта, российский флот испытывает большую необходимость в такого рода кораблях.

— Сейчас для флота строятся современные фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков», — сообщил он. — Всего заказано десять кораблей, но их создание — длительный процесс. В строю сейчас находятся только два фрегата. Поэтому пока серия строится, основные задачи будут выполнять модернизированные корабли проекта 1155.

Сегодня промышленность с трудом строит большие корабли океанской зоны, рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Мы построили пока только фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», и это заняло много лет. Когда к ним присоединятся другие представители серии, сейчас сказать трудно. «Удалые» — корабли большие. Они строились более тридцати лет назад, когда главной угрозой считались подводные лодки. За десятилетия их службы все технические средства ушли далеко вперед. Поэтому решение переоснастить фрегаты правильное.

После модернизации «Удалые» прослужат еще, по меньшей мере, пять лет, уверен адмирал.

— Они будут использоваться как многоцелевые. С одной стороны, у них было мощное противолодочное вооружение: ракетоторпеды, торпеды и бомбы. Я уверен, что при модернизации им поставят самые современные средства обнаружения подводных лодок, — подчеркнул эксперт. — А с другой стороны, раз на них ракеты установят, то это будет уже ударный корабль. Большие габариты позволяют разместить на борту мощные ЗРК. С точки зрения соотношения стоимости и эффективности это удачный выбор. Такая модернизация целесообразнее, чем строительство нового корабля, который будет в десять раз дороже, и неизвестно еще когда его закончат.

Истребители Су-33 на палубе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

Сейчас флот обращает особое внимание на борьбу с морскими группировками. На цели корабли будет наводить авиация: самолеты смогут не только заранее предупреждать о появлении противника, но и выдавать указания для крылатых ракет систем ПВО С-400, С-500 и корабельных ЗРК. МиГ-29КР и МиГ-29КУБР уже получили системы обмена информацией, Су-33 сейчас готовят к модернизации.

Роман Крецул