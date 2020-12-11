Под присмотром США: Россия провела учебные пуски ракет

МО РФ обнародовало видео пусков новейших ракет

В Минобороны России сообщили об успешных пусках баллистических и крылатых ракет по двум полигонам - Кура и Пембой. За эти процессом наблюдал американских разведывательный самолет RC-135S. Он в течение нескольких часов курсировал вблизи российских границ над Баренцевым морем, откуда производился один из пусков.

Российские военные провели учебные пуски баллистических и крылатых ракет во время тренировки стратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны, добавив, что процессом руководил верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

"Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95мс с аэродромов Энгельс и Украинка», - говорится в сообщении ведомства.

Министерство также распространило записи того, как происходили запуски ракет. Согласно роликам, самолеты применили новейшие крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555 (переоборудованные в неядерный вариант стратегические ракеты Х-55). Ракеты находились во внутрифюзеляжных отсеках.

Х-555 - это дозвуковая стратегическая крылатая ракета. Она оснащена обычной боевой частью или разными типами боевых частей. Ракеты Х-555 применялись в военной операции ВКС в Сирии с самолетов Ту-160 и Ту-95МС, передает ТАСС.

На видео показано, как с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Во время учений были отработаны действия не только расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации, но и атомной подлодки Северного флота.

Так, на другом видео был показан пуск баллистической ракеты атомным ракетный крейсером "Карелия". Крейсер находился в подводном положении. Основное его вооружение - межконтинентальная баллистическая ракета "Синева". До прошедших учений запуск этой ракеты с подлодки К-18 "Карелия" производится 17 октября 2019 года, отмечает ТАСС со ссылкой на открытые источники.

Оружие было направлено по полигонам Кура (Камчатка) и Пембой (Коми). Как отмечает РИА «Новости», полигон Кура применяется для испытательных пусков баллистических ракет как с подлодок, так и с космодрома Плесецк. На этот полигон прибывают боевые блоки. Второй полигон - Пембой - необходим для отработки ударов стратегической авиации.

В свою очередь «Интерфакс» обращает внимание, что за учениями наблюдал самолет ВВС США RC-135S, предназначенный для слежения за запусками межконтинентальных баллистических ракет. Агентство, ссылаясь на специализированные авиационные ресурсы, сообщает, что разведывательное судно провело несколько часов над Беринговым морем вблизи границ России.

RC-135S вылетел с авиабазы Эйлсон на Аляске. После этого он совершил многочасовой полет вблизи российских рубежей. Для того, чтобы не приостанавливать процесс слежения, самолет был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком KC-135R над акваторией Берингова моря.

Российское агентство обратило внимание, что самолет может обнаружить и сопровождать ракету на протяжении 450-500 км. Кроме того, он способен с высокой точностью определить ее точку старта и падения.

В ноябре российские военные проводили учебный запуск ракетного комплекса по береговой цели. Точка старта ракет - атомный подводный ракетный крейсер "Казань". Падение оружия было обозначено в тысяче километров от него.

"Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний и состоялась в первой половине дня из акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне "Чижа" в Архангельской области на расстоянии свыше тысячи километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр", - рассказали в пресс-службе Северного флота.

В свою очередь, корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота охраняли водный район и обеспечивали стрельбы.

Ангелина Мильченко