Учения стратегических сил России прошли под руководством Путина

Ракетные войска стратегического назначения, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС дальней авиации, боевые расчеты космодрома Плесецк и экипаж подводного крейсера Северного флота выполнили пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений стратегических сил.

Как сообщили в Минобороны РФ, ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой.

К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России.

«Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка», - отметили в военном ведомстве.

Отмечается, что тренировка по управлению стратегическими ядерными силами прошла в России под руководством верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина в соответствии с планом подготовки вооруженных сил.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, все задачи, которые были поставлены в рамках учений, выполнены в полном объеме.