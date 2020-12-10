Для миротворцев в Карабахе ставят блок-модули

К вопросам обустройства и создания необходимой инфраструктуры в местах несения службы "голубых касок" в Нагорном Карабахе в Минобороны России отнеслись со всей серьезностью.

Понятно, что на первых порах не слишком прихотливые к бытовым удобствам военные готовы жить хоть в палатках и мало-мало пригодных для обитания пустующих постройках. Но впереди зима, а значит, надо думать о размещении личного состава в более капитальных и отапливаемых помещениях.

Это уже делается параллельно с выполнением главных задач. Напомним, что к ним относятся контроль за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения и обеспечение безопасности возвращающихся в Карабах беженцев. А еще очистка местности от мин и снарядов и помощь местным властям в налаживании в регионе мирной жизни.

Обустройство миротворцев идет как в местах их постоянной дислокации, так и в районах, где наши военные круглосуточно мониторят обстановку. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков накануне рассказал, что инженерные подразделения наших "голубых касок" сейчас оборудуют в Карабахе наблюдательные посты. А в местах службы "голубых касок" устанавливают специальные блок-модули. Они представляют собой быстровозводимые жилые домики на несколько человек. Там есть возможность согреться, отдохнуть, принять пищу. Если рядом проходят коммуникации, эти блок-модули можно подключить к электросети, канализации, водопроводу и даже интернету.

Утверждать, что все эти удобства повсеместно присутствуют в жизни наших миротворцев в Нагорном Карабахе, не беремся. Однако, судя по опыту службы российских военных в Сирии, наличие их не исключается. Более того, даже приветствуется. В полевых условиях они в любом случае долго жить не будут. Эти люди, что называется, находятся на переднем крае, и позаботиться о них сам Бог велел.

Никто не говорит о домашних условиях. Но и жить в палатках и довольствоваться сухпайком - такого командиры миротворцев, конечно, не допустят. Нельзя спрашивать с подчиненных, если у них нет условий для качественного исполнения служебных обязанностей. Тем более когда это сопряжено с опасностью для жизни.

Чтобы исключить нападение на "голубых касок", их блок-модули окружают защитными конструкциями из габионов - стен из плотно упакованных в металлическую сетку камней. Кроме того, военные строят наблюдательные вышки. А на дорогах устанавливают пункты пропуска и транспортного контроля.

МЧС

Усиленная накануне группировка МЧС в Нагорном Карабахе ежедневно занимается гуманитарным разминированием, развозом и распределением гуманитарной помощи и стройматериалов, а также приемом больных пациентов.

"Специалисты психологической и медицинской служб сводного отряда МЧС России совместно с представителями Минобороны России провели на базе поликлиники в Аскеранском районе выездной прием граждан.

Местные жители прошли медицинскую диагностику. Среди основных жалоб - сердечно-сосудистые заболевания. После прохождения обследований им выданы заключения о состоянии здоровья, а также даны рекомендации по профилактике и лечению заболеваний", - сообщили накануне в пресс-службе МЧС России.

Амбулаторно-клинический прием гражданского населения российские спасатели проводят на базе медицинского пункта, который развернут в лагере МЧС. Вместе в медиками оказывают гражданам поддержку психологи. Они организовали для местных жителей специальное тестирование и занятия по нормализации психоэмоционального состояния.

За две недели работы медпункта за медицинской помощью уже обратились более 60 человек.

Большую помощь оказывают жителям непризнанной республики саперы МЧС.

Совместно с местными и российскими военными они обследуют территории близ Степанакерта. Как признал накануне директор Центра гуманитарного разминирования НКР Самвел Месропян, работы им хватит еще надолго, так как в разминировании нуждаются практически все районы анклава.

Подготовил Тимофей Борисов

Юрий Гаврилов