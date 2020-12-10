Войти
Российская газета

Для миротворцев в Карабахе ставят блок-модули

663
0
0
Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

К вопросам обустройства и создания необходимой инфраструктуры в местах несения службы "голубых касок" в Нагорном Карабахе в Минобороны России отнеслись со всей серьезностью.

Понятно, что на первых порах не слишком прихотливые к бытовым удобствам военные готовы жить хоть в палатках и мало-мало пригодных для обитания пустующих постройках. Но впереди зима, а значит, надо думать о размещении личного состава в более капитальных и отапливаемых помещениях.

Это уже делается параллельно с выполнением главных задач. Напомним, что к ним относятся контроль за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения и обеспечение безопасности возвращающихся в Карабах беженцев. А еще очистка местности от мин и снарядов и помощь местным властям в налаживании в регионе мирной жизни.

Обустройство миротворцев идет как в местах их постоянной дислокации, так и в районах, где наши военные круглосуточно мониторят обстановку. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков накануне рассказал, что инженерные подразделения наших "голубых касок" сейчас оборудуют в Карабахе наблюдательные посты. А в местах службы "голубых касок" устанавливают специальные блок-модули. Они представляют собой быстровозводимые жилые домики на несколько человек. Там есть возможность согреться, отдохнуть, принять пищу. Если рядом проходят коммуникации, эти блок-модули можно подключить к электросети, канализации, водопроводу и даже интернету.

Утверждать, что все эти удобства повсеместно присутствуют в жизни наших миротворцев в Нагорном Карабахе, не беремся. Однако, судя по опыту службы российских военных в Сирии, наличие их не исключается. Более того, даже приветствуется. В полевых условиях они в любом случае долго жить не будут. Эти люди, что называется, находятся на переднем крае, и позаботиться о них сам Бог велел.

Никто не говорит о домашних условиях. Но и жить в палатках и довольствоваться сухпайком - такого командиры миротворцев, конечно, не допустят. Нельзя спрашивать с подчиненных, если у них нет условий для качественного исполнения служебных обязанностей. Тем более когда это сопряжено с опасностью для жизни.

Чтобы исключить нападение на "голубых касок", их блок-модули окружают защитными конструкциями из габионов - стен из плотно упакованных в металлическую сетку камней. Кроме того, военные строят наблюдательные вышки. А на дорогах устанавливают пункты пропуска и транспортного контроля.

МЧС

Усиленная накануне группировка МЧС в Нагорном Карабахе ежедневно занимается гуманитарным разминированием, развозом и распределением гуманитарной помощи и стройматериалов, а также приемом больных пациентов.

"Специалисты психологической и медицинской служб сводного отряда МЧС России совместно с представителями Минобороны России провели на базе поликлиники в Аскеранском районе выездной прием граждан.

Местные жители прошли медицинскую диагностику. Среди основных жалоб - сердечно-сосудистые заболевания. После прохождения обследований им выданы заключения о состоянии здоровья, а также даны рекомендации по профилактике и лечению заболеваний", - сообщили накануне в пресс-службе МЧС России.

Амбулаторно-клинический прием гражданского населения российские спасатели проводят на базе медицинского пункта, который развернут в лагере МЧС. Вместе в медиками оказывают гражданам поддержку психологи. Они организовали для местных жителей специальное тестирование и занятия по нормализации психоэмоционального состояния.

За две недели работы медпункта за медицинской помощью уже обратились более 60 человек.

Большую помощь оказывают жителям непризнанной республики саперы МЧС.

Совместно с местными и российскими военными они обследуют территории близ Степанакерта. Как признал накануне директор Центра гуманитарного разминирования НКР Самвел Месропян, работы им хватит еще надолго, так как в разминировании нуждаются практически все районы анклава.

Подготовил Тимофей Борисов


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
ИТ
Медицина
Похожие новости
15.10.2019
По больницам не били: Минобороны ответило на публикации в США
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
16.10.2017
Коллективная оборона прирастает воздушно-космической
20.07.2016
Андрей Григорьев: "Умная пуля видит цель"
22.01.2014
Последовательно отстаивать национальные интересы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:46
  • 131
Огневая мощь свободы
  • 10.12 16:43
  • 17
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 10.12 16:43
  • 99
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 10.12 16:40
  • 72
Где забуксовала «Армата»
  • 10.12 14:03
  • 0
Американские «Патриоты» не хотят воевать
  • 10.12 13:38
  • 795
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 13:08
  • 1
В России разрабатывают аналог пистолета Glock
  • 10.12 12:40
  • 1
Командующий войсками ЗВО сообщил о военно-техническом эксперименте с комплексом "Искандер-М" на морском полигоне под Архангельском
  • 10.12 12:36
  • 2
Британские читатели об ограблении самолета «судного дня» в России: и у этой страны есть ядерное оружие?
  • 10.12 12:30
  • 1
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 10.12 12:19
  • 1
"На грани": тренировку спецназа показали на видео
  • 10.12 12:10
  • 81
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 12:05
  • 2
Заместитель министра обороны Украины об украинских программах вооружения
  • 10.12 11:59
  • 284
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 10.12 11:34
  • 1
Будут приняты меры: по факту ЧП с самолетом "судного дня" проведут расследование