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РИА Новости

С участием "Ярса" и "Карелии". В РФ провели тренировку ядерных сил

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МОСКВА, 9 декабря/ Радио Sputnik. В России провели тренировку ядерных сил под руководством президента страны Владимира Путина, передает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.

В ходе маневров была задействована межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", которую запустили с космодрома Плесецк. Помимо этого, в тренировке участвовала подлодка "Карелия" проекта 667БДРМ, вооруженная баллистическими ракетами "Синева".

Пуск баллистической ракеты с крейсера "Карелия"

Источник изображения: © Минобороны РФ

Пуски межконтинентальной баллистической ракеты были выполнены также самолетами Ту-160 и Ту-95мс с аэродромов Энгельс и Украинка.

Целями учебных ударов стратегическими ракетами стали объекты на полигонах Кура (Камчатка) и Пембой (Коми).

Ранее радио Sputnik сообщало, что британские читатели оценили запуск "Циркона".

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