Объединение предприятий радиоэлектронного кластера «Ростеха» под управлением АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК) завершится в первом квартале 2021 года. Новый холдинг будет существовать под брендом «Росэлектроника» и в 2023 году должен будет начать серийное производство оборудования для сетей 5G. Создать эффективный холдинг из разрозненных активов «Ростеха» будет непросто, считают эксперты.

«Ростех» завершит трансформацию радиоэлектронного кластера в первом квартале 2021 года, сообщил “Ъ” гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Новый холдинг, по его словам, должен стать «национальным вендором» в области радиоэлектроники.

Как уже сообщал “Ъ” 28 февраля, новый холдинг возглавит Сергей Сахненко, который на протяжении двух лет курировал работу радиоэлектронного комплекса на посту индустриального директора «Ростеха». Холдинг будет существовать под брендом «Росэлектроника», а его головной структурой станет ОПК, пояснили “Ъ” в «Ростехе». В него войдет также Национальный центр информатизации (НЦИ) «Ростеха». Это позволит всем предприятиям нового холдинга реализовывать продукцию через НЦИ, а заказчикам — получать продукцию через единое окно, пояснили в госкорпорации.

В радиоэлектронный кластер «Ростеха» входят 362 предприятия в 35 регионах страны, их которых 249 — под акционерным контролем госкорпорации. В их числе предприятия, которые занимаются разработкой систем связи, хранения данных, криптографии и систем радиолокации, медицинского оборудования, инновационных материалов. В частности, в перечень входит концерн «Автоматика», который разрабатывает средства информационной безопасности; концерн «Созвездие», который разрабатывает оборудование для нового стандарта связи 5G; холдинг «Швабе», который реализует проект «Умный город». Выручка радиоэлектронного комплекса, по данным «Ростеха», с учетом стратегических партнерств (с акционерной долей от 25% до 50%) в 2019 году достигла 276 млрд руб., чистая прибыль — 10,4 млрд руб. Доля гражданской продукции в выручке по итогам года составила 30%.

«Ростех» выбран как основной производитель отечественного оборудования для 5G. По соглашению с правительством он совместно с «Ростелекомом» подготовил «дорожную карту» этой отрасли, которую правительственная комиссия утвердила 16 ноября. Как сообщал “Ъ” 18 ноября, на реализацию документа требуется 208,15 млрд руб.; из них государство выделит только 28,8 млрд руб., остальные деньги «Ростех» и «Ростелеком» должны привлечь из внебюджетных источников, включая собственные средства.

Серийное производство оборудования для 5G «Ростех» в соответствии с «дорожной картой» должен начать в 2023 году. «Мы определяем перечень предприятий, которые будут заняты в производстве телеком-оборудования. Для этого необходимо провести технологический аудит, чтобы в том числе понять, в каком масштабе они способны производить те или иные комплектующие»,— пояснил “Ъ” господин Чемезов. В производстве «Ростех», по его словам, будет придерживаться решений Совета безопасности относительно радиочастотного спектра.

Согласно им, для развития 5G в России планируется выделение диапазона 4,7–4,9 ГГц, не совпадающего с большинством стран.

«Но для обеспечения экспортного потенциала будем производить оборудование и для других частот»,— уточнил господин Чемезов.

Объединение радиоэлектронного кластера «Ростеха» на первом этапе приведет к образованию конгломерата разрозненных активов, считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его мнению, создать из него холдинг с едиными целями и эффективными кооперационными связями будет очень непросто. «Для руководства это будет серьезная проверка управленческих и лидерских качеств»,— отмечает он. Реорганизация активов госкорпорации вряд ли изменит конкуренцию на рынке, считает эксперт, так как конкурентоспособность предприятий сразу измениться не может, а на этапе перестройки неизбежно нарушаются многие сложившиеся отношения.