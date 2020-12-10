Астронавты NASA попытаются доставить образцы лунного льда на Землю

NASA опубликовало отчет, определяющий научные задачи первой высадки людей на Луну в рамках программы «Артемида», которая намечена на 2024 год. Среди них выделяется попытка добычи и доставки на Землю криогенных проб грунта, содержащих лед или замороженные летучие вещества, сообщается на сайте NASA.

В цели программы «Артемида», стартовавшей в мае 2019 года, входят возобновление пилотируемых полетов на Луну, создание международной орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway и постоянной базы на поверхности естественного спутника Земли. Помимо NASA и американских частных компаний в ней участвует Европейское космическое агентство, а также ряд стран, таких как Канада, Япония, Италия, Великобритания, ОАЭ и Австралия.

«Артемида-3» должна стать третьим в рамках программы пилотируемым полетом к Луне и первой высадкой на Луну человека в XXI веке. В настоящее время дата старта намечена на 2024 год, к Луне на корабле Orion должны отправится четыре астронавта, два из которых высадятся в районе южного полюса Луны при помощи посадочного модуля HLS (Human Landing System) и пробудут там около недели, а оставшиеся два члена экипажа будут находиться в это время на борту станции Gateway.

7 декабря 2020 года NASA опубликовало отчет, определяющий научные задачи и приоритеты «Артемиды-3». Предполагается, что научные данные, полученные в ходе миссии позволят разобраться в происхождении естественного спутника Земли и факторах, определяющих его эволюцию, таких как вулканизм, тектонические процессы или ударные события. Кроме того, проведенные исследования дадут информацию о свойствах и происхождения залежей замерзших летучих веществ, понимание активности молодого Солнца и позволят определить возможные риски при создании долговременной базы в южном полярном регионе Луне и наличие потенциальных ресурсов для нее.

В ходе работ на поверхности Луны астронавты должны будут не только проводить изучение образцов породы и реголита in situ, но и соберут большое количество лунного вещества для доставки на Землю, причем общая масса образцов превысит ту, которую доставляли на Землю экипажи «Аполлонов». Для этих целей на поверхность Луны должны быть доставлены хранилища инструментов, научные приборы, солнечные электростанции и один или несколько спускаемых аппаратов или луноходов. Наиболее любопытной задачей для астронавтов станет попытка возврата на Землю криогенных проб, содержащих водяной лед и/или замороженные летучие компоненты, для этого NASA предстоит разработать необходимое оборудование и план операций по добыче подобных проб и их доставке в земные лаборатории в твердом состоянии.

Ранее NASA выбрало три частные американские космические компании, которые должны доработать свои проекты лунных посадочных модулей, однако существует вероятность того, что возвращение людей на Луну будет отложено из-за нехватки бюджета.

Александр Войтюк