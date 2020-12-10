Войти
Industry Hunter

Правительство утвердило минимальную обязательную долю закупок отечественных товаров для госзаказчиков

503
0
0
Правительство утвердило минимальную обязательную долю закупок отечественных товаров для госзаказчиков
Правительство утвердило минимальную обязательную долю закупок отечественных товаров для госзаказчиков.
Источник изображения: industry-hunter.com

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о минимальной обязательной доле закупок российских товаров и её достижении заказчиком; документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Постановление относится к закупке товаров, работ, услуг по федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Размер минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, установлен для закупок в 2021 году, в 2022 и начиная с 2023 года.

Согласно постановлению для достижения минимальной доли закупок заказчиком учитываются товары, происходящие из государств-членов Евразийского экономического союза.

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление оценки достижения заказчиком минимальной доли закупок, определён Минпромторг.

Всего в списке 107 позиций. В перечень вошли, в том числе, портативные компьютеры массой не более 10 кг (ноутбуки, планшеты, КПК и пр.): в 2021 году их доля в общем объеме закупок такой продукции должна составлять не менее 50%, в 2022 – не менее 60%, начиная с 2023 года – не менее 70%. Такие же цифры установлены для закупок «вычислительных электронных цифровых машин».

Для электронных компонентов установлены другие объёмы: 2021 – 50%, 2022 и далее – 90%. Для интегральных электронных схем – 90% начиная с 2021 года.

Средства связи, в том числе программное обеспечение, отечественного производства, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, должны закупаться в 2021 году – не менее 55%, с 2022 года – не менее 62%.

Для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей пока на все сроки начиная с 2021 года запланирован единый показатель – 1%.

А вот отечественные балалайки с 2021 года придётся закупать в размере не менее 90% от общего числа.

Также постановлением утверждены положение о требованиях к содержанию и форме отчёта об объеме закупок российских товаров; положение о порядке, критериях и последствии проведения оценки выполнения заказчиком обязанности достижения минимальной обязательной доли закупок российских товаров.

Напомним, ранее было подписано постановление о минимальной доле закупок товаров российского происхождения для госкомпаний с аналогичными квотами на закупки отечественных продуктов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
Похожие новости
25.09.2019
Сменщик "Макарыча"
02.05.2019
Взлет и посадка: следователи раскрыли в "Роскосмосе" аферу на 500 млн
04.09.2017
"Форма собственности не является главным содержанием нашей работы"
06.11.2015
Перспективы национального лидера
17.01.2014
Сказание об Ан-70
11.01.2012
Головная боль «оборонщиков»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:46
  • 131
Огневая мощь свободы
  • 10.12 16:43
  • 17
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 10.12 16:43
  • 99
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 10.12 16:40
  • 72
Где забуксовала «Армата»
  • 10.12 14:03
  • 0
Американские «Патриоты» не хотят воевать
  • 10.12 13:38
  • 795
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 13:08
  • 1
В России разрабатывают аналог пистолета Glock
  • 10.12 12:40
  • 1
Командующий войсками ЗВО сообщил о военно-техническом эксперименте с комплексом "Искандер-М" на морском полигоне под Архангельском
  • 10.12 12:36
  • 2
Британские читатели об ограблении самолета «судного дня» в России: и у этой страны есть ядерное оружие?
  • 10.12 12:30
  • 1
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 10.12 12:19
  • 1
"На грани": тренировку спецназа показали на видео
  • 10.12 12:10
  • 81
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 12:05
  • 2
Заместитель министра обороны Украины об украинских программах вооружения
  • 10.12 11:59
  • 284
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 10.12 11:34
  • 1
Будут приняты меры: по факту ЧП с самолетом "судного дня" проведут расследование