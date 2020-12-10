Правительство утвердило минимальную обязательную долю закупок отечественных товаров для госзаказчиков.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о минимальной обязательной доле закупок российских товаров и её достижении заказчиком; документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Постановление относится к закупке товаров, работ, услуг по федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Размер минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, установлен для закупок в 2021 году, в 2022 и начиная с 2023 года.

Согласно постановлению для достижения минимальной доли закупок заказчиком учитываются товары, происходящие из государств-членов Евразийского экономического союза.

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление оценки достижения заказчиком минимальной доли закупок, определён Минпромторг.

Всего в списке 107 позиций. В перечень вошли, в том числе, портативные компьютеры массой не более 10 кг (ноутбуки, планшеты, КПК и пр.): в 2021 году их доля в общем объеме закупок такой продукции должна составлять не менее 50%, в 2022 – не менее 60%, начиная с 2023 года – не менее 70%. Такие же цифры установлены для закупок «вычислительных электронных цифровых машин».

Для электронных компонентов установлены другие объёмы: 2021 – 50%, 2022 и далее – 90%. Для интегральных электронных схем – 90% начиная с 2021 года.

Средства связи, в том числе программное обеспечение, отечественного производства, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, должны закупаться в 2021 году – не менее 55%, с 2022 года – не менее 62%.

Для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей пока на все сроки начиная с 2021 года запланирован единый показатель – 1%.

А вот отечественные балалайки с 2021 года придётся закупать в размере не менее 90% от общего числа.

Также постановлением утверждены положение о требованиях к содержанию и форме отчёта об объеме закупок российских товаров; положение о порядке, критериях и последствии проведения оценки выполнения заказчиком обязанности достижения минимальной обязательной доли закупок российских товаров.

Напомним, ранее было подписано постановление о минимальной доле закупок товаров российского происхождения для госкомпаний с аналогичными квотами на закупки отечественных продуктов.