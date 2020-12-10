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Подписано постановление правительства об эксплуатации под флагом России морских беспилотных судов

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Правительство РФ постановило провести в период с 10 декабря 2020 года до 31 декабря 2025 года экспериментальную опытную эксплуатацию автономных судов под государственным флагом РФ – суда должны быть зарегистрированы капитанами морских портов в 11 регионах России; соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Порты приписки судов располагаются в Краснодарском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Астраханской области, Калининградской области, Ленинградской области, Магаданской области, Мурманской области, Ростовской области, Сахалинской области, Санкт-Петербурге.

Под автономным судном понимается «самоходное судно, используемое в целях торгового мореплавания, процессы управления которым частично или полностью могут осуществляться в автоматическом и дистанционном режиме без участия членов экипажа судна на борту».

Целями и задачами эксперимента являются: а) апробирование на практике систем и процессов автоматического и дистанционного управления автономным судном при плавании в назначенных районах; б) определение фактической эффективности работы системы автономного судовождения; в) отработка технических решений системы автономного судовождения; г) подтверждение возможности эксплуатации автономного судна в назначенных районах.

В эксперименте участвуют Минпромторг, Минтранс, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и судовладельцы автономных судов. Судовладельцы участвуют в эксперименте добровольно и за собственный счёт.

Чтобы принять участие в эксперименте, судовладелец должен направить в Росморречфлот электронное письмо с заявкой. Кроме данных о судне к заявке нужно приложить программу опытной эксплуатации беспилотного судна, в том числе регламент взаимодействия с членами экипажа и береговыми службами, способы оперативной связи с судном, оценку рисков в отношении безопасности судоходства и защиты окружающей среды, сведения о мероприятиях, разработанных для снижения таких рисков.

Решение о допуске судна к эксперименту принимает Росморречфлот. Он же направляет Минпромторгу и Минтрансу данные о результатах эксперимента. Минтранс передаёт информацию в Международную морскую организацию, а Минпромторг обеспечивает использование результатов эксперимента при организации производства и установки на судах систем автономного судовождения.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
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