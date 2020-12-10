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Протон-ПМ расширяет применение IIoT в управлении производством

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До конца 2020 года компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») в полтора раза увеличит количество станков с числовым программным управлением, оборудованных системой мониторинга загрузки оборудования «Навиман». Сейчас к ней подключено 28 механообрабатывающих центров, определяющих производственный план.

В режиме реального времени система отслеживает состояние станков и передаёт руководителям показатели эффективности работы станочного парка и производственные данные: полезное время работы, причины простоев, информацию об этапах обработки и другие. Это повышает скорость и качество принятия управленческих решений, позволяет контролировать выполнение производственных заданий.

Как отмечает заместитель директора по производству Протон-ПМ Андрей Подгорнов, за время эксплуатации система доказала свою эффективность: «Комплекс „Навиман“ помогает выявлять простои и контролировать фактическую загрузку каждой единицы технологического оборудования. Так, время полезной работы станков, подключённых к системе, удалось довести практически до 60%. При этом значительно сократилась продолжительность простоев, связанных с поломками, отсутствием управляющих программ или инструмента. До конца этого года мы планируем подключить к системе ещё 14 единиц оборудования».

Следующим этапом внедрения инструментов промышленного Интернета вещей на Протон-ПМ станет переход от описательной аналитики, отвечающей на вопрос: «Что произошло?» к предиктивной, способной моделировать и предсказывать события. Это позволит прогнозировать и планировать ремонт оборудования, следить за состоянием инструмента и как результат — избегать непредвиденных простоев производства. Специалисты предприятия уже провели ряд совещаний с представителями компаний, разрабатывающих и внедряющих программные продукты на основе нейронных сетей и методов обработки больших данных.

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Компании
Протон-ПМ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
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