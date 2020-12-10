Aptera выпустила электрокар, который не нуждается в подзарядке

Aptera Paradigm

Закрывшаяся было в 2011 году компания Aptera внезапно объявила о себе, представив новинку – трехколесный «солнечный» электромобиль, который не нуждается в подзарядке. Как утверждают представители компании, новая модель, оснащенная батареей 100 кВт⋅ч, способна осилить пробег в 1600 км.

Представленный электромобиль рассчитан на перевозку водителя, пассажира и домашнего животного. Энергией его снабжают солнечные панели на крыше, которые обеспечивают ежедневный пробег до 75 км. По словам соучредителя Aptera Криса Энтони, встроенная батарея обеспечивает постоянную подзарядку аккумулятора, что в свою очередь гарантирует до 17 700 км пробега в течение года.

Aptera Paradigm

Электромобиль легок и обладает прекрасной аэродинамикой с коэффициентом лобового сопротивления 0,13 (для сравнения, у Tesla Model 3 он составляет 0,23, а у Volkswagen ID 0,28). Переднеприводная версия разгоняется до скорости 100 км/ч за 5,5, а трехколесная полноприводная – за 3,5 секунд. Предварительные заказы на модели Aptera Paradigm и Paradigm Plus уже доступны по ценам от 25 900 до 46 000 долларов. Поставки начнутся в следующем году.