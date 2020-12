Zero Labs превратит любой автомобиль в электрокар

Шасси Zero Labs

На сегодняшний день уже нет сомнений, что будущее за электромобилями. Но далеко не все готовы расстаться с классическими автомобилями и сменить их на компактные бесшумные электрокары. Специально для них работают такие компании как Zero Labs, которые готовы перевести существующую машину на электрическое шасси.

По сути, Zero Labs предлагает готовую электроплатформу, на которую требуется только установить нужный кузов и подключить управление. Разработка компании заменяет шасси классических американских мускул-каров, двухдверных купе, 4х4 и пикапов. В отличие от стандартных конверсионных наборов, которые заменяют только двигатель, коробку передач и топливный бак, платформа Zero Labs меняет всю ходовую часть, включая тормоза, подвеску и шасси.

Платформа оснащена батареей на 85 или 100 кВт⋅ч. Более емкого аккумулятора хватает на 375 км пробега, но итоговые цифры будут сильно зависеть от аэродинамики установленного кузова. Два электромотора платформы обеспечивают машине внушительные 600 лошадиных сил мощности. Zero Labs дает на двигатели и батареи четырехлетнюю гарантию. Фактически, обращаясь в компанию, клиент покупает готовый электрокар, но оставляет за собой полную свободу выбора, как он будет выглядеть. Zero Labs не оглашает цены на свои услуги, но они почти наверняка не из разряда дешевых. Сейчас компания принимает запросы на получение слотов в производственной очереди следующего года. На сегодняшний день известно о нескольких Ford Bronco и Land Rover, которые уже вышли из мастерской Zero Labs. Цены на них начинаются со 185 тысяч долларов.