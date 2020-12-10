Разработчики из Пермского Политеха создают сверхлегкий электромотоцикл.

Исследователи из Пермского Политеха разработали прототип сверхлегкого и экологичного электромотоцикла. Уникальность эко-байка - в том, что он впервые в России и в мире будет оснащен суперконденсатором. Устройство делает ресурс транспортного средства неограниченным. Пока их используют только несколько крупных предприятий по производству электромобилей.

"Объем рынка электромотоциклов в нашей стране составляет от 90 до 540 млн рублей в год. Покупатели, приобретая мотоцикл на бензине, сталкиваются с проблемами. Транспортное средство необходимо регулярно обслуживать, обеспечить место для его хранения, а масса мотоцикла превышает 110 кг, - рассказывает автор проекта, ведущий инженер кафедры "Инновационные технологии машиностроения" Пермского Политеха Руслан Нургалин. - Мы предложили выпускать легкие электромотоциклы, которые просты в эксплуатации и не загрязняют окружающую среду, не требуют замены свечей, фильтров и масел".

По размерам эко-байк не больше велосипеда для взрослого человека, он не имеет запахов топлива и масел. Поэтому его можно хранить в квартире и избежать проблемы угона транспортного средства.

Проект изобретателей предполагает организацию в Перми производства электромотоциклов, которые смогут конкурировать с мировыми аналогами как по дизайну, так и по техническим характеристикам. Предполагается, что новый эко-байк Vazar Pulsus 2020 будет весить всего 60-70 кг. Он потребует от владельца только замены колодок каждые 15 тыс. км. Мощность мотора составит 8-12 кВт. Мотоцикл сможет развивать скорость до 120 км/ч и на одном заряде преодолевать 80 км. Рама байка также весит меньше - 26 кг, но сможет нести высокую нагрузку - до 1,1 тонны, сохраняя изгибы в зоне упругости. Разработка уже вызвала интерес со стороны производства.

"Использование суперконденсаторов предполагает больший пробег на одном заряде - на 20-30 %. Ресурс батареи также увеличился на 10-15%, - поясняет разработчик. - Мотоциклы с такими характеристиками сегодня производят только несколько крупных компаний - производителей электромобилей".

Команда молодых исследователей из Пермского Политеха занимается проектированием и изготовлением электровелосипедов уже 6 лет. С 2014 года они успешно реализовали 5 моделей электровелосипедов и электромотоциклов.