Разработчики из Пермского Политеха создают сверхлегкий электромотоцикл.

Исследователи из Пермского Политеха разработали прототип сверхлегкого и экологичного электромотоцикла. Уникальность эко-байка - в том, что он впервые в России и в мире будет оснащен суперконденсатором. Устройство делает ресурс транспортного средства неограниченным. Пока их используют только несколько крупных предприятий по производству электромобилей.
По размерам эко-байк не больше велосипеда для взрослого человека, он не имеет запахов топлива и масел. Поэтому его можно хранить в квартире и избежать проблемы угона транспортного средства.
Проект изобретателей предполагает организацию в Перми производства электромотоциклов, которые смогут конкурировать с мировыми аналогами как по дизайну, так и по техническим характеристикам. Предполагается, что новый эко-байк Vazar Pulsus 2020 будет весить всего 60-70 кг. Он потребует от владельца только замены колодок каждые 15 тыс. км. Мощность мотора составит 8-12 кВт. Мотоцикл сможет развивать скорость до 120 км/ч и на одном заряде преодолевать 80 км. Рама байка также весит меньше - 26 кг, но сможет нести высокую нагрузку - до 1,1 тонны, сохраняя изгибы в зоне упругости. Разработка уже вызвала интерес со стороны производства.
Команда молодых исследователей из Пермского Политеха занимается проектированием и изготовлением электровелосипедов уже 6 лет. С 2014 года они успешно реализовали 5 моделей электровелосипедов и электромотоциклов.