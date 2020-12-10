Путин в ярости: тридцать иностранных самолетов-шпионов приближались к российским границам (The National Interest, США)

Вне всяких сомнений, Россия пристально следит за самолетами у своих границ — над Балтийским, Баренцевым и Черным морем на западе и над Японским морем и западной частью Тихого океана на Дальнем Востоке, указывает автор. Он явно утрирует в заголовке «ярость Путина» по поводу обыденных событий у российской границы.

Буквально через несколько дней после того, как заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России сделал смелое заявление, что в этом году вблизи границ России действовало более 1 300 иностранных самолетов-разведчиков, официальная газета Минобороны России "Красная звезда" сообщила, что только за прошедшую неделю аналогичные полеты провели еще 36 иностранных самолетов.

Согласно инфографике этой газеты, около тридцати иностранных самолетов-шпионов вместе с шестью вспомогательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) провели на прошлой неделе воздушную разведку вдоль государственных границ России. За полетами иностранных самолетов-шпионов следили российские радиолокационные станции, никаких нарушений государственной границы России не допущено, заявили в Минобороны России.

Еще газета сообщила, что в течение недели в небо поднялись по тревоге два российских истребителя с целью предотвратить нарушение воздушного пространства России. Тип самолетов, направленных на отслеживание и сопровождение иностранных самолетов, не раскрывается, но в последние недели в воздух поднимались истребители Су-27. Один из них перехватил разведывательный самолет ВВС США RC-135 над нейтральными водами Черного моря, когда тот приблизился к суверенному воздушному пространству России.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - заявил Национальный центр управления обороной РФ на прошлой неделе.

Грандиозные амбиции

Вне всяких сомнений, Россия пристально следит за самолетами у своих границ - над Балтийским, Баренцевым и Черным морем на западе а также над Японским морем и западной частью Тихого океана на Дальнем Востоке.

"Дежурными силами по противовоздушной обороне обнаружено и проведено более 1,5 миллиона воздушных судов, из них около 3,6 тысячи самолетов боевой авиации иностранных государств, свыше 1,3 тысячи разведывательных самолетов", - заявил главнокомандующий российскими Военно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью "Красной звезде". По словам Юдина, российские истребители сил быстрого реагирования ПВО более 170 раз поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов вблизи границ России.

Судя по инфографике "Красной звезды", в рамках плана российских оборонных закупок поступили дополнительные самолеты - в том числе многоцелевой истребитель Су-35С, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Хотя Су-27, скорее всего, продолжит выполнять задачи по отслеживанию и сопровождению иностранных самолетов, приближающихся к российскому воздушному пространству, вполне возможно, что часть этих обязанностей возьмут на себя новые Су-35С и Су-34.

Последняя модель Су-35 поступила в серийное производство в 2007 году, и его мощные двигатели "АЛ-41Ф" от НПО "Сатурн" поддерживают сверхзвуковую крейсерскую скорость без использования форсажных камер. В теории это позволяет ему относительно легко "ловить" большинство самолетов-разведчиков. Хотя одно это вряд ли заставит Соединенные Штаты или другие державы НАТО свернуть патрулирование над нейтральными водами, ситуация определенно может стать гораздо "интереснее".

Питер Сучиу - журналист из Мичигана, сотрудничавший с четырьмя десятками журналов, газет и сайтов. Автор нескольких книг по военным головным уборам, в том числе "Галерея военных головных уборов".

Питер Сучиу (Peter Suciu)