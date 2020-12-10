Стратегические силы провели на учениях пуски баллистических и крылатых ракет

Ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС дальней авиации, боевые расчеты космодрома Плесецк и экипаж подводного крейсера Северного флота выполнили пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений стратегических сил. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка", - сказали в ведомстве.

Ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой.

Тренировка по управлению стратегическими ядерными силами прошла в России 9 декабря под руководством верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина в соответствии с планом подготовки вооруженных сил. Как отметили в Минобороны РФ, все задачи, которые были поставлены в рамках учений, выполнены в полном объеме.