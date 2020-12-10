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ТАСС

Израиль планирует отправить на Луну еще один космический аппарат

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Один из последних снимков аппарата "Берешит" перед неудачной попыткой прилуниться.
Один из последних снимков аппарата "Берешит" перед неудачной попыткой прилуниться.
Источник изображения: reuters.com

"Берешит-2", по планам разработчиков, должен прилуниться в 2024 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Свою вторую лунную станцию, "Берешит-2", Израиль планирует запустить в 2024 году. Об этом компания SpaceIL пишет в своем Twitter.

"Мы с гордостью сообщаем, что "Берешит-2" отправится на Луну в первой половине 2024 года". Он будет включать в себя два посадочных модуля, каждый из которых будет проводить эксперименты на поверхности Луны, а также орбитальный аппарат, который останется [на орбите Луны] на несколько лет", - говорится в сообщении.

Презентацию проекта провел президент Израиля Реувен Ривлин. Над "Берешитом-2" SpaceIL будет работать вместе с Israel Aerospace Industries и Израильским космическим агентством. "Мы надеемся благополучно направить три космических корабля на Луну", процитировала пресс-служба Ривлина.


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О планах компании SpaceIL запустить на Луну еще один аппарат стало известно 13 апреля 2019 года, спустя несколько дней после того, как первый зонд, "Берешит", разбился о поверхность спутника Земли.

"Берешит" - первый в истории человечества частный космический аппарат, который достиг Луны. Его начали создавать в рамках конкурса Google Lunar X Prize в 2011 году. Эту награду планировали выплатить команде, которая смогла бы без государственного финансирования доставить на Луну спускаемый аппарат. Важным условием стало то, чтобы аппарат до 31 марта 2018 проехал по поверхности спутника Земли 500 метров. Однако ни один из участников конкурса не уложился в срок. Поэтому фонд решил никому не вручать приз.

Однако SpaceIL продолжила работу над аппаратом. Его запустили в космос 22 февраля 2019 года на ракете Falcon 9. Через два с половиной месяца, 11 апреля, аппарат должен был совершить мягкую посадку на поверхность Луны и проработать там два дня. Именно на столько были рассчитаны аккумуляторы "Берешита".

4 апреля он успешно вышел на лунную орбиту, однако через неделю попытка совершить мягкую посадку завершилась крушением. По предварительным данным, это случилось из-за сбоя в работе главного двигателя.

После этого, фонд Google Lunar XPrize решил выплатить SpaceIL миллион долларов даже несмотря на то, что требуемых 500 метров аппарат по Луне так и не проехал.

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Израиль
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Проекты
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