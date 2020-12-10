Специалисты предлагают отбирать космонавтов по данным ДНК-диагностики

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК) в будущем могут учитывать данные ДНК-диагностики при отборе космонавтов для полета на Луну и Марс.

"На предстоящем этапе развития пилотируемой космонавтики, связанном с полетами на планеты Солнечной системы, могут быть начаты исследования по определению возможности использования методов ДНК-диагностики для отбора космонавтов", - сообщается в статье специалистов "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина", опубликованной в журнале ЦПК "Пилотируемые полеты в космос".

Данная диагностика, по мнению специалистов центра, может быть направлена на определение генетической предрасположенности к развитию заболеваний, ограничивающих профессиональное долголетие космонавтов, а также влияние радиации и невесомости во время длительных космических полетов.

В статье обращают внимание, что при внедрении генетических методов в практику отбора необходимо учитывать ограничения законодательства и биоэтические нормы.

"Политика НАСА заключается в том, чтобы не использовать генетическую информацию для принятия решений по отбору, подготовке и подбору астронавтов в экипаж. Это ограничение связано с необходимостью выполнения исполнительного указа № 13145 президента США о запрете дискриминации в федеральной занятости на основе генетической информации 2000 г. и закона о недискриминации в отношении генетической информации (GINA) 2008 г.", - говорится в статье.