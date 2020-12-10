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Известия.ru

Минобороны России провело тренировку стратегических ядерных сил

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Тренировка по управлению стратегическими наступательными силами прошла 9 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. В ходе тренировки отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота», — говорится в заявлении.

В частности, прошли учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты и высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности.

Как отметили в военном ведомстве, учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам Кура и Пембой.

На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре 2021 года.

В ноябре военнослужащие России и Монголии провели учения «Селенга-2020». Со стороны России были задействованы танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия. В общей сложности примерно 650 человек и более 100 единиц техники.

В сентябре в Белоруссии проходили совместные учения с Россией под названием «Славянское братство». Десантники двух стран отработали вопросы взаимодействия подразделений при выполнении тактических задач.

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