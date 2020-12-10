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Boeing, General Atomics и Kratos построят беспилотные истребители

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Источник изображения: warspot.ru

Дроны-«телохранители» для истребителей поднимутся в небо уже в следующем году. Вчера, 8 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что в рамках программы Skyborg ВВС США заключили три контракта на сборку ведомых беспилотников для самолётов.

Ключевыми подрядчиками будут компании Boeing, General Atomics и Kratos. С каждой из компаний подписан двухгодичный контракт на производство и испытания ведомых беспилотников на сумму $25,7 млн, $14,3 млн и $37,8 млн соответственно.

Промо-ролик программы Skyborg

Все три компании должны поставить первую партию прототипов не позднее мая 2021 года. Первый этап лётных испытаний планируется начать в июле следующего года. ВВС США намерены завершить полный цикл испытаний с возможностью развернуть серийное производство ведомых беспилотников уже к 2023 году.

Ранее в тендере Skyborg участвовало четыре компании. Компании Kratos и Boeing уже показали свои прототипы. У Kratos это -58 Valkyrie, у Boeing — BATS. На этой неделе General Atomics провела демонстрацию технологии Skyborg на базе дрона Avenger. А вот компания Northrop Grumman из конкурса выбыла.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
General Atomics
Kratos Defense
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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