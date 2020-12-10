«Сдерживание России»: что будет в оборонном бюджете США

Военный бюджет США на 2021 год прошел палату представителей

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2021 год. Документ, вызвавший критику Кремля из-за обилия направленных на противодействие России мер, не вызывал разногласий у американских законодателей. Тем не менее, президент США Дональд Трамп грозится наложить на него вето.

Работа над документом была начата еще летом, когда сенат и палата представителей, подконтрольные республиканцам и демократам соответственно, подготовили свои версии проекта. Для их согласования была создана комиссия из представителей обеих палат, которая представила двухпартийный проект бюджета на прошлой неделе.

Как ранее писала «Газета.Ru», в соответствии с законом об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, NDAA) в общей сложности на оборону США выделяется $740,5 млрд.

Базовый бюджет военного ведомства США составляет $635,5 млрд, еще $69 млрд - на чрезвычайные операции за рубежом и $26,6 млрд - на программы национальной безопасности в рамках министерства энергетики США.

Чтобы гарантировать, что вооруженные силы могут соответствовать предъявляемым к ним требованиям, установлен следующий численный состав ВС США: Сухопутные войска - 485 900 чел., Военно-морские силы - 347 800 чел., Корпус морской пехоты - 181 200 чел., ВВС - 333 475 чел.

Значительное место в оборонном бюджете на 2021 финансовый год уделено "сдерживанию" России.

В частности, в NDAA отмечается, что, как и в случае с Китаем, долгосрочное стратегическое соревнование с Россией представляет собой серьезную угрозу безопасности Соединенных Штатов. Для «сдерживания российской агрессии и противодействия ей» американский военный бюджет на 2021 год предлагает целый ряд мер.

Так, например, планируется расширить ограничения на финансирование военного сотрудничества с Россией и любую деятельность, которая признает суверенитет России над Крымом. Кроме того, проект бюджета предполагает введение санкций в отношении Турции за покупку С-400; проведение многосторонних учений со странами Восточной Европы; расширение санкций против «Северного потока - 2» и оценку стоимости и возможности увеличения военного присутствия США в регионах Восточного Средиземноморья и Черного моря.

Отдельный пункт в этом направлении - военная помощь Украине, на которую планируется потратить $250 млн. Из них $75 млн должны быть потрачены на поставку Киеву летального оружия.

В тексте американского закона содержится положение, требующее всесторонней оценки военного потенциала Украины и ее способности защищать свой суверенитет и плана ресурсов для помощи в области безопасности, чтобы помочь Киеву в выполнении ее оборонных потребностей. Ранее «Газета.Ru» писала об увеличении экспорта американского вооружения, военной и специальной техники на Украину.

В Кремле подвергли критике положения документа, в частности, касающиеся расширение санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2».

«В контексте "Северного потока - 2" считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции. Конечно, такие шаги, по нашему убеждению, они в основе своей противоречат принципам международной торговли, и кроме того, международного права. Мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов», - сказал пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

Помимо мер, направленных на "сдерживание" России, в американском оборонном бюджете на 2021 финансовый год значительное внимание уделено финансированию оборонных программ, которые позволят Соединенным Штатам обеспечить безусловное превосходство над всеми гипотетическими противниками в воздухе, на морях и океанах, в космосе, на земле, в киберпространстве, сохранению или восстановлению технологических преимуществ США. Особое внимание в новом бюджете уделено модернизации стратегических ядерных сил.

Сегодня законопроект без каких-либо препятствий прошел через палату представителей. До его вступления в силу требуются также одобрение сената и подпись главы государства.

Однако президент Дональд Трамп пообещал заблокировать проект военного бюджета на 2021 финансовый год, причем совсем не из-за разногласий по военно-политической тематике.

В частности, главе Белого дома не нравится отсутствие в законопроекте положения, которое бы отменило ст. 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации». Эта статья защищает американские IT-компании, такие как Twitter и Facebook, от судебного преследования из-за контента, который размещают на их платформах пользователи.

По словам президента США Дональда Трампа, это положение представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и честности выборов. На прошлой неделе глава Белого дома написал в Twitter: «Очень печально для нашего народа. Похоже, что сенатор Джим Инхоф не будет включать в оборонный бюджет поправку об удалении статьи 230… Последний шанс упущен. Я наложу вето!»

По мнению газеты «Коммерсант», столь высокая заинтересованность Дональда Трампа в отмене положения скорее выглядит как попытка мести Facebook и Twitter за нанесенные обиды: именно эти соцсети не раз блокировали публикации господина Трампа во время президентских выборов.

Многие законодатели - причем как из Республиканской, так и из Демократической партии - ранее также высказывались в пользу пересмотра или отмены ст. 230. Однако они отмечают, что речь должна идти об отдельном решении, которое не имеет ничего общего с оборонным бюджетом. Теперь вопрос - удастся ли им убедить в этом главу Белого дома.

Михаил Ходаренок