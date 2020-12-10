С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную ракету

Один из пусков межконтинентальной баллистической ракеты РС-12 "Тополь" с полигона Плесецк.

С космодрома Плесецк в Архангельской области выполнен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, ракету запустили в рамках учений стратегических сил, в которых участвовали ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы, экипажи ракетоносцев дальней авиации и подводного крейсера.

В ходе учений выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты и баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности с государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка.

Ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой.

Марина Ледяева (Архангельская область)