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Российская газета

С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную ракету

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Один из пусков межконтинентальной баллистической ракеты РС-12 "Тополь" с полигона Плесецк
Один из пусков межконтинентальной баллистической ракеты РС-12 "Тополь" с полигона Плесецк.
Источник изображения: Фото: pressa-rvsn.livejournal.com

С космодрома Плесецк в Архангельской области выполнен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, ракету запустили в рамках учений стратегических сил, в которых участвовали ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы, экипажи ракетоносцев дальней авиации и подводного крейсера.

В ходе учений выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты и баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности с государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка.

Ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой.


Марина Ледяева (Архангельская область)

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Плесецк
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