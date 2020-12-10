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В «Набросках» новые образцы бога войны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственные испытания новой линейки образцов артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, разработка которой ведется в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок», планируется завершить в следующем году.

Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

«В рамках опытно-конструкторской работы «Набросок» проводятся государственные испытания, которые планируется завершить в 2021 году целой линейки образцов высокомобильного минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в арктическом регионе», - сказал Салюков в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, это обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.

«Более 2.5 тыс. новых образцов вооружения и военной техники поставлены в Сухопутные войска в этом году»,  - подчеркнул Салюков.

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