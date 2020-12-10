Британские читатели об ограблении самолета «судного дня» в России: и у этой страны есть ядерное оружие?

Авторы статьи в британской газете подробно и без эмоций рассказали о самом самолете Ил-80 и его предназначении. Но читателей эмоции захлестнули: зубоскальства хватило бы на несколько русофобских статей. Встречались, однако, и вменяемые комментарии, написанные в том числе россиянами.

Воры украли оборудование из российского самолета "судного дня", предназначенного пережить ядерную войну и работать летающим командным центром для президента России, сообщила британская "Дейли мейл".

Оборудование было украдено во время модернизации одного из четырех Ил-80 Воздушно-космических сил России. Неизвестные взломали грузовой люк, когда самолет находился на техническом обслуживании в городе Таганроге на Азовском море, и похитили 39 единиц оборудования. Оборудование содержало драгоценные металлы, в том числе золото и платину весом в несколько килограммов, что рассматривается как возможный мотив кражи.

Ил-80 без иллюминаторов призван действовать как запасной Кремль в случае ядерной атаки. С его борта Путин сможет управлять страной и отдавать приказы военным. Американский аналог Ил-80 - Boeing E-4B на базе авиалайнера 747.

Ранее Россия объявила о замене Ил-80 новым самолетом на базе модернизированного широкофюзеляжного авиалайнера Ил-96-400М.

Авторы статьи начали заголовок со слов "великое ограбление самолета", напомнив таким образом о "великом ограблении поезда" в Англии в 1963 году. Но читатели об этом даже не вспомнили - давно было…

Комментарии читателей:

Tinsl

Что, неужто он и летать умеет?

Peter

Ребята обречены оглядываться всю оставшуюся жизнь - довольно короткую.

Road to Samarkand

И у этой страны есть ядерное оружие?

Gzxs Runner

Россия никогда ничего никому не спускает. Вот Скрипаля обменяли, но они его и за границей достали. Мой совет похитителям: не трогайте дверные ручки, не стойте у окна и не пейте чаю.

Catbox

К счастью, в России порядок, и этих дуралеев быстренько выследят и казнят. Это не просто ограбление, они пытаются вмешаться в большую геополитику. Когда воруют ядерное оружие и связанное с ним оборудование, это касается всех и каждого.

Kidding

Смешно, а охрана где была?

Allen_Akbar

За границей, соборы разглядывала.

FionaJC

Гляньте завтра на eBay. Захотите вернуть свое барахло, просто предложите цену повыше, делов-то.

Richard

Надеюсь, оборудование уже едет к британской разведке.

Savitar

Кто-то скоро из окошка вывалится.

Long shot

Небось, китайцы постарались.

Voldemart_Putler

Никакого воровства, местные бандюки толкнули на металлолом. Российскому лидеру самолет не нужен: он прискачет на коне с голым торсом.

RemorsefulChekist

Толкнём медь на свеклу и разбогатеем, Саша!

Onia Byke

Так, кто-то скоро отправится в Сибирь, причем скорым.

Charles

Чувствуется почерк ЦРУ.

cant_catch_a_break

Преступники скоро поедут в ГУЛАГ!

Be

Когда Путин выяснит, кто это, головы полетят с плеч.

ETha Stonehome

Гляньте в профиль Путина на eBay, чем он там барыжит на этой неделе?

Kykotsmovi

Это переработанный Ил-86 (обычный российский дальнемагистральный лайнер года этак 1980-го). Утилизация технического оборудования - общепринятая российская практика. Так у изобретательных автомобилистов "Лады" тридцатилетней давности до сих пор на ходу. Естественно и со стареющими самолетами так же.

Jprivacy

Ну, теперь кому-то всю семью вырежут.

Mymatemarmite

Славно сработано, молодцы парни!

Mrdodge

Самолет судного дня… какая нелепица. Да он и до конца взлетно-посадочной полосы не доползет…

DeplorableFlatlandr

А борщ там на борту хотя бы подают?

XuMuk

Британские СМИ гадят на мою страну изо всех сил, а про отмывание денег в Лондоне молчок. Простой народ воодушевляется, когда читает, что в России все паршиво, а в Великобритании жизнь расчудесна. Единственное, чего вы добьетесь - это промоете мозги своим, русские эту чушь не читают. Это же то же самое, как портить воздух в сторону Москвы из своей лондонской квартиры в надежде, что этим будет дышать Путин.

Mavin Yarvin

Россия - агрессивное, неприятное государство, которое ссорится с развитым, цивилизованным миром. Вот почему.

Real news here

Не волнуйся, мы на это не ведемся. Русские - классные ребята.