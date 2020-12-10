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Газета.ru

Будут приняты меры: по факту ЧП с самолетом "судного дня" проведут расследование

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Источник изображения: gazeta.ru

Песков: после кражи оборудования с самолета «судного дня» будут сделаны выводы

По факту кражи оборудования из грузового отсека самолета "судного дня" Ил-80 будет проведено расследование, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, будут приняты необходимые меры. Об этом инциденте стало известно 7 декабря. Оборудование было украдено с самолета, значительная часть сведений о котором относится к разряду государственной тайны.

Кража оборудования из грузового отсека самолета Ил-80 - воздушного командного пункта, известного как самолет "судного дня», - послужит поводом к тому, чтобы сделать выводы и принять меры, которые исключают повторение подобных ситуаций, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что по данному факту будет проводиться расследование. Вместе с тем он не уточнил, кто занимается охраной таких самолетов.

Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 7 декабря сообщила ТАСС, что сотрудники транспортной полиции проводят проверку из-за заявления представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева (ТАНТК) о вскрытии грузового люка на одном из самолетов. Вскрытие обнаружилось в ходе осмотра борта.

Как подчеркнул знакомый с ситуацией источник ТАСС в правоохранительных органах региона, на заводе производили замену смазки на штоках амортизаторных стоек шасси самолета Ил-80. На момент приемки, по его словам, все бортовые приборы были на месте.

"Неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Таганрог-Южный. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанций", - уточнил собеседник агентства.

При этом в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в Ростех, отказались от комментариев на тему публикации РЕН-ТВ о краже оборудования с самолета Ил-80.

В сообщении Главного управления МВД России по Ростовской области отметили, что после хищения имущества на сумму более 1 млн руб. из самолета Ил-80 в Таганроге сотрудники регионального главка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев предполагаемых преступников с поверхности грузового люка, одного из отсеков самолета, а также с брошенной внутри крышки распределительного устройства.

Помимо этого, в отсеках также были обнаружены отпечатки следов обуви воров.

Безопасность на аэродроме Таганрог-Южный, где произошел данный инцидент, обеспечивала ведомственная охрана Министерства транспорта России, пояснил ТАСС источник в сфере ведомственной охраны. "Эпизод произошел не на заводе, а на аэродроме. Безопасность там обеспечивает ведомственная охрана Минтранса. К ней, конечно, теперь есть вопросы", - обратил внимание собеседник агентства.

Как он отметил, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г.М. Бериева - это большой имущественный комплекс, в который входит завод и аэродром с отдельно охраняемым периметром.

Согласно информации из открытых источников, Ил-80 - это воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами во время ядерного конфликта. Он нужен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период.

С борта такого воздушного пункта управления в кризисных ситуациях Верховный главнокомандующий России отдает ключевые указания по руководству страной и Вооруженными силами.

Этот самолет создали на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение российской армии было принято четыре таких Ил-80.

Ил-86 - советский четырехдвигательный самолет для авиалиний средней протяженности. Он стал первым и самым массовым пассажирским широкофюзеляжным самолетом в СССР. Эта техника серийно производилась в 1980-1997 годах на Воронежском авиационном заводе. Всего было создано 106 самолетов (102 Ил-86 для «Аэрофлота» и четыре Ил-80 ВзПУ для Минобороны СССР). От обычных Ил-86 ВзПУ внешне отличается отсутствием иллюминаторов, а также наличием системы дозаправки в воздухе и дополнительным аппаратным отсеком («горб») в носовой части фюзеляжа.

В свою очередь, ВзПУ Ил-80 оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения и источниками электропитания. Экипаж этого самолета состоит из операторов систем и офицеров боевого управления. Подробная информация по этому самолету относится к государственной тайне.


Кристина Сизова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Ростех
ТАНТК им. Бериева
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
10.12.2020 11:34
Такими темпами бардака в стране, отсутствие дисциплины и ответственности, скоро, из кремля упрут, что нибудь сверхсекретного. Да, юристы развивать, строить, продвигать Россию не умеют.
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