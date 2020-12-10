Парагвай рассчитывает получить очередную партию списанных южнокорейских вертолетов UH-1H "Хью"

ЦАМТО, 9 декабря. Правительство Республики Корея получило официальный запрос от правительства Парагвая на получение в качестве безвозмездной военной помощи двух списанных вертолетов UH-1H "Хью".

Как сообщает Aviacionline.com, запрос был сделан в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве между двумя странами в ходе переговоров в Асунсьоне министра обороны Парагвая Бернардино Сото Эстигаррибия и посла Южной Кореи в Парагвае Шика Ву.

Южная Корея списала вертолеты UH-1H "Хью" в июле этого года после 52 лет эксплуатации и налета более 792 тыс. часов. Они постепенно заменяются на новые KUH-1 "Сурион".

Парагвай не в первый раз безвозмездно получает списанные UH-1H. С октября 1996 года в состав ВВС Парагвая было принято десять машин из наличия ВС Тайваня, причем последний из них – 8 августа 2019 года. Предположительно, в настоящее время семь вертолетов UH-1H эксплуатируются в подразделении Grupo Aereo de Helicopteros (GAH).

В конце ноября 2019 года Тайвань безвозмездно передал в Тайбэе Военно-воздушным силам Парагвая очередные три вертолета UH-1H после проведения их капитального ремонта, однако пока нет официальной информации об их доставке в Парагвай.

Кроме Парагвая, Тайвань в октябре этого года передал в качестве гранта 21 вертолет UH-1H Филиппинам.