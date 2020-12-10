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ЦАМТО

МИД ответил на угрозы США вводить санкции за покупку российского оружия

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 9 декабря. Угрозы санкций за приобретение российского вооружения – это проявление недобросовестной конкуренции. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что страны, приобретающие вооружения у России и Китая, могут попасть под американские санкции.

"Это повторяется изо дня в день. Люди, которые все это тиражируют, изобличают себя в качестве, во-первых, апологетов недобросовестной конкуренции, и на этом рынке тоже, и, во-вторых, демонстрируют, что они полностью погрязли в представлениях о том, что современный мир – это мир соперничества великих держав, в котором надо не решать общие проблемы, а просто диктовать свою волю, шантажировать, запугивать всех вокруг", – сказал С.Рябков журналистам.

По мнению дипломата, время этих людей пройдет, Москва будет работать над тем, чтобы это время приблизить, передает "РИА Новости".

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