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Российская газета

В США разбился истребитель F-16 Национальной гвардии

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Источник изображения: flickr.com

В Мичигане рухнул истребитель F-16 Национальной гвардии

В США в районе Верхнего полуострова Мичигана 8 декабря во время ночного тренировочного полета разбился истребитель F-16 Viper. Он принадлежал 115-му истребительному авиаполку Национальной гвардии штата Висконсин. Об аварии сообщает портал The Drive.

В момент крушения на борту самолета находился один пилот. Пока его судьба не известна. Причины аварии также не установлены.

Сейчас, по сообщениям СМИ и неподтвержденным данным бригад службы экстренной помощи, власти штата уже определили место катастрофы и территорию, где мог катапультироваться пилот. Ведутся поиски упавшего самолета и летчика.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
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