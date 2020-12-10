В США разбился истребитель F-16 Национальной гвардии

В Мичигане рухнул истребитель F-16 Национальной гвардии

В США в районе Верхнего полуострова Мичигана 8 декабря во время ночного тренировочного полета разбился истребитель F-16 Viper. Он принадлежал 115-му истребительному авиаполку Национальной гвардии штата Висконсин. Об аварии сообщает портал The Drive.

В момент крушения на борту самолета находился один пилот. Пока его судьба не известна. Причины аварии также не установлены.

Сейчас, по сообщениям СМИ и неподтвержденным данным бригад службы экстренной помощи, власти штата уже определили место катастрофы и территорию, где мог катапультироваться пилот. Ведутся поиски упавшего самолета и летчика.

Олег Корякин