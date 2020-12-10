На Украине взялись за ремонт тягачей на базе советских БМП-1

Во Львове освоили ремонт и модернизацию бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-2. До недавнего времени на находящемся здесь заводе занимались лишь тягачами, изготовленными на шасси средних танков Т-55 и основных боевых Т-72.

Украинская армия продолжает массово применять советское наследие - боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, а также другую легкую гусеничную технику весом до 20000 кг. Именно для работы с ней и была создана в середине 80-х годов БРЭМ-2.

Ее основное отличие заключается в том, что вместо башни с вооружением смонтирован поворотный кран грузоподъемностью 1500 кг. Имеется лебедка, обладающая тяговым усилием в 6500 кг, а также специальное оборудование, вроде сошников и буксирного устройства.

Других существенных различий по сравнению с "копейками" и "двойками" нет. Дизельный двигатель такой же: УТД-20 мощностью 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч, при преодолении водных преград - 7 км/ч. Запас хода - 600 км. В качестве вооружения применяется пулемет ПКТ. Боевая масса - 13600 кг. Экипаж - 4 человека.

Поскольку украинское военное ведомство испытывает существенные проблемы с финансированием, в настоящее время большое внимание уделяется продлению жизненного цикла образцов, изготовленных еще во времена СССР. Так, стало известно, что танки типа Т-64 будут находиться на вооружении еще 25 лет.

Алексей Брусилов