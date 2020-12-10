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Военно-промышленный курьер

Над Калининградом начались полеты по-командирски

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Источник изображения: vpk-news.ru

Командиры авиаподразделений морской авиации Балтийского флота демонстрируют свое мастерство в воздухе.

Основная задача данных полетов – выработка единой методики обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

В течение нескольких дней командиры авиационных подразделений и их заместители выполнят упражнения летной подготовки в дневное и ночное время на истребителях Су-27, многоцелевых истребителях Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиках Су-24М, поисково-спасательных и противолодочных вертолетах Ка-27, ударных и транспортных вертолетах Ми-24 и Ми-8, а также на военно-транспортных самолетах Ан-26.

Пилоты отработают посадку в ночных условиях и при метеоминимуме, пилотирование над водной поверхностью на малых и сверхмалых высотах, посадки на палубы авианесущих кораблей как на ходу, так и в дрейфе. Кроме того, летчики совершат посадки с самостоятельным подбором площадки, выполнят задачи групповой слетанности и поисково-спасательного обеспечения.

Особенностью командирских полетов станет выполнение парных полетов, показательное взаимодействие экипажей с группой руководства, находящейся на аэродроме, и со всеми подразделениями, обеспечивающими летные смены.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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