Генерал США продавливает в Грузии открытие американской военной базы

Главной целью США и НАТО должно стать проявление инициативы в Черноморском регионе, и если Грузия даст разрешение на открытие военной базы США, то Вашингтон использовал бы ее для отправки войск в Сирию или Ирак, заявил бывший командующий сухопутными силами ВС США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в эфире Первого канала Грузии.

«Я хотел бы, чтобы Грузия пригласила Соединенные Штаты Америки, Великобританию и ряд других стран для развертывания инфраструктуры в Грузии. Я не говорю о большой инфраструктуре, но это может быть вспомогательная инфраструктура для воздушных операций. Например, заправка самолетов, а также складирование боеприпасов и других необходимых ресурсов для сухопутных войск. Я имею в виду предметы, которые можно использовать во время кризиса или для учений», - сказал Ходжес.

По его словам, если Грузия построит порт Анаклия, корабли ВМС США смогут чаще посещать Грузию.

«Вот что я имею в виду под инфраструктурой. Я не говорю о постоянном размещении вооруженных сил, я имею в виду ротационные силы. Это побудит США, Великобританию и другие страны чаще посещать Грузию», - цитирует военного Eadaily.

«Я также хотел бы, чтобы США открыли военную базу в Грузии, если Грузия выдаст разрешение на это, базу Вашингтон использовал бы для отправки войск в Сирию или Ирак в ответ на проблемы. Открытие такой базы в Грузии может быть полезно. Главная цель - чтобы США и НАТО проявили инициативу в Черном море, а не постоянно действовали только в ответ Кремлю», - заявил он. По словам отставного генерала, США должны заставить Россию «отреагировать на ее шаги».

«Это не провокационные действия. Россию не нужно провоцировать. Россия вторглась в Грузию и Украину в то время, когда наш подход к России был самым мягким. Это произошло после того, как мы вывели все танки из Германии. Поэтому мы не должны нервничать о провоцировании России», — сказал Ходжес.

По его словам, «очень важно, чтобы администрация нового президента США продолжала оказывать давление на Россию и делать это вместе с Германией и Францией».