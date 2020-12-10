Опаснейшая иллюзия. МИД предостерег США от тяги к военному превосходству

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции.

МОСКВА, 9 декабря/ Радио Sputnik. МИД РФ раскритиковал подход США, согласно которому Вашингтон стремится к "безоговорочному" военному превосходству в случае ядерного конфликта.

Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На самом деле они (США – ред.) стремятся к безоговорочному военному превосходству, причем это стремление подпитывается опаснейшей иллюзией относительно возможности победить в ядерном конфликте", – заявил Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

Он призвал США отказаться от такого подхода.

"Мы предостерегаем и США, и все международное сообщество от пагубных последствий такого подхода, если он и дальше будет сохраняться американцами в плоскости практической работы", – добавил он.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сказал военный эксперт о ледокольном флоте США.

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