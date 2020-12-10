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Известия.ru

Песков прокомментировал кражу из «самолета Судного дня»

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 9 декабря, прокомментировал кражу оборудования из «самолета Судного дня» в Таганроге.

Он выразил уверенность, что инцидент обязательно будет расследован. При этом представитель Кремля не уточнил, в чьем ведении находилась охрана самолета.

«Я не могу вам сказать точно: это Минобороны или ФСО (охраняли самолет. — Ред.). Но, разумеется, будут сделаны выводы. Такое ЧП, конечно, будет расследование и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — заключил Песков.

Ил-80. или «самолет Судного дня», был доставлен в Таганрог на очередную плановую модернизацию и продление ресурса. 7 декабря стало известно, что с борта пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Инженер по эксплуатации воздушных судов утверждал, что при приемке воздушного судна все бортовые приборы были на месте.

На следующий день в транспортной полиции Ростовской области заявили, что совершить кражу могли сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г.М. Бериева. По одной из версий, украденные детали содержали в своем составе драгоценные металлы. Ради них и было совершено ограбление.

Один из сотрудников комплекса в этот же день заявил, что за несколько дней до кражи на территории аэродрома, где находился самолет, один из авиатехников видел подозрительного незнакомого мужчину. Охраннику неизвестный пояснил, что он работает радистом и пришел к самолетам с разрешения начальника. Кем на самом деле был мужчина, в настоящий момент выясняется, уточнил сотрудник ТАНТК.

По факту кражи из «самолета Судного дня» возбуждено уголовное дело. Как уточнили в ГУ МВД России по Ростовской области, ущерб от произошедшего заявлен в размере 1 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается точное количество похищенного с лайнера оборудования.


Определение «самолет Судного дня» появилось в США. Эти борты должны эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например ядерной войны, и стать командным центром вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в этой стране осуществляет E-4B на базе Boeing 747. Воздушным командным пунктом в СССР стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина.

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Страны
Россия
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Ил
ТАНТК им. Бериева
Проекты
Ядерный щит
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