В США назвали победителя боя российского Су-57 с китайским J-20

Российский истребитель пятого поколения Су-57 и его китайский конкурент J-20 могут выполнять схожие задачи, однако «специализируются в немного разных областях». Сравнение самолетов приводит американский журнал Popular Mechanics.

Издание, ссылаясь на открытые источники и мнение экспертов, утверждает, что Су-57 уступает J-20 в малозаметности, однако превосходит его в маневренности. Следствием этого, в частности, является то, что российский истребитель имеет большие шансы победить китайский в условиях ближнего боя, и, наоборот, первый становится уязвимым для второго на больших дистанциях.

Су-57 в публикации называется «не самым лучшим истребителем пятого поколения на рынке», который, тем не менее, «выглядит хорошо сбалансированным самолетом», способным стать «серьезным противником почти для любого истребителя в небе». «По сравнению с Су-57, J-20 на бумаге выглядит неплохо», — пишет Popular Mechanics.

Там же отмечается, что «J-20 и Su-57 не только олицетворяют лучшее в своих Военно-воздушных силах (ВВС), но и представляют собой конец американской монополии на истребители-невидимки». «Проще говоря, у программы NGAD есть своя работа», — заключает издание.

В сентябре помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

В мае 2018 года автор The National Interest Дэйв Маджумдар заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 отличает маневренность, тогда как к достоинствам китайского самолета аналогичного класса Chengdu J-20 следует отнести малозаметность.