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Газета.ru

Военные ждут вакцину: Шойгу рассказал о коронавирусе в армии

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Источник изображения: gazeta.ru

Шойгу оценил уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии

В российской армии уже более 8,5 тыс. человек привились от коронавируса, сообщили в военном ведомстве. К данному моменту в ВС поступили 14,5 тыс. доз вакцины, но в целом планируется сделать прививки 400 тыс. военнослужащим. Представители военного ведомства одними из первых испытали на себе зарегистрированную в стране вакцину "Спутник V".

Уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии на 100 тыс. человек на 25% ниже, чем в целом по стране, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил. По его словам, это объясняется принятыми мерами по борьбе с коронавирусом.

Как отметил глава военного ведомства, эпидемиологическая обстановка в армии находится под контролем. Он уточнил, что с апреля количество лабораторий, которые занимаются выявлением инфекции в структурах Минобороны и войсках, было увеличено в восемь раз. Это позволяет проводить до 6 тыс. исследований за 24 часа, подчеркнул Шойгу. "Время получения результатов исследований сокращено с двух суток до четырех-шести часов", - обратил внимание глава российского Минобороны.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Вооруженных силах страны в конце ноября. Всего, как сообщил министр, планируется привить более 400 тыс. военных. К данному моменту министерство получило пока только 14,5 тыс. доз вакцины «Спутник-V». Препарат распределили между военными округами, Северным флотом, а также центральным аппаратом ведомства.

До конца текущего года армия ожидает поставки еще 100 тыс. доз препарата.

Чтобы проводить вакцинацию, были сформированы более 300 бригад медиков. По словам Шойгу, к текущему моменту более 8,5 тыс. военнослужащих российских вооруженных сил уже получили вакцину от коронавирусной инфекции.

Кроме того, он сообщил, что ведомство задействовало более 800 реанимобилей, 18 вертолетов и девять самолетов с медицинскими модулями, чтобы проводить эвакуацию больных, у которых выявили коронавирус. "Санитарной авиацией Минобороны выполнен 191 рейс, эвакуировано 630 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - подчеркнул он.

На базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», согласно информации министра, развернули временный центр на 1 420 мест. Там работают 673 медицинских специалиста военного ведомства. Медики оказали там помощь более 2,7 тыс. пациентов.

Также по оценке главы оборонного ведомства, в период пандемии свою эффективность продемонстрировала телемедицина. Он отметил, что количество удаленных консультаций военных медиков увеличилось в пять раз.

Российские военные участвовали в испытаниях вакцины от коронавируса, которая была разработана научным центром имени Гамалеи Минздрава.

Клинические испытания проводились на добровольцах и проходили на базе главного военного клинического госпиталя им.Бурденко. Как подчеркнули в Минобороны России, испытания препарата доказали его безопасность.

В начале октября президент России Владимир Путин сообщил, что прививку от коронавируса сделало почти все руководство военного ведомства и других специальных служб.

За месяц до этого, 4 сентября, стало известно, что Шойгу привился российской вакциной от коронавируса. Тогда он сообщил, что в армии РФ первыми прививку от СOVID-19 могут получить медики и командиры всех уровней.

На следующий день после прохождения вакцинации министр обороны России сообщил о своем самочувствии в эфире телеканала «Россия». «Вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений», - подчеркнул он.

Шойгу тогда также порекомендовал всем сделать эту прививку.

Как подчеркнул глава Минобороны, он согласился на вакцинацию, «чтобы развеять последние сомнения, что это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь».

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент РФ. Позже стало известно, что препарат «Спутник V» уже был испытан одной из дочерей главы государства.


Кристина Сизова

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