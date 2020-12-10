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Российская газета

Под Петербургом прошли командирские полеты на "Ночных охотниках"

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Под Санкт-Петербургом прошли командирские полеты на многоцелевых транспортных вертолетах Ми-8, разведывательно-ударных Ми-24 и Ми-28 "Ночной охотник". Вертолетчики отдельного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО впервые поднялись в небо в новом учебном году.

Авиационные экипажи, возглавляемые командным составом полка, отработали наиболее сложные элементы пилотирования, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Они летали в сложных погодных условиях на предельно малых высотах, в том числе с одним задросселированным двигателем. Кроме того, продемонстрировали маневры ухода от средств поражения условного неприятеля. Всего выполнили три летные смены, поднявшись небо более 70 раз.

Как отметил после полетов командир вертолетного полка летчик первого класса полковник Рашид Халимов, был задействован только руководящий состав авиационных подразделений - от командира звена до командира полка. В таких полетах они вырабатывают методику, которую будут использовать молодые летчики.


Светлана Цыганкова

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