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ЦАМТО

Компания CIAC завершила модернизацию УБС AT-27 "Тукано" ВВС Колумбии

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УБС EMB-312 Tucano
Турбовинтовой учебно-боевой самолет EMB-312 Tucano из состава технической школы военного авиационного училища в Кордове (Аргентина).
Источник изображения: aereo.jor.br

ЦАМТО, 9 декабря. Колумбийская корпорация авиационной промышленности CIAC (Corporacion de la Industria Aeronautica de Colombia) официально передала командованию ВВС Колумбии 14-й модернизированный учебно-боевой самолет AT-27 (EMB-112) "Тукано".

По информации Infodefensa.com, в мероприятии, состоявшемся в расположении Командования обслуживания ВВС (Comando Aereo de Mantenimiento – CAMAN) принял участие заместитель министра обороны Хайро Гарсиа, который подчеркнул важность реализации подобных проектов, "являющихся локомотивами в секторе национальной обороны, позволяющих расширить технологические возможности авиационной промышленности и предложить аналогичные услуги на региональном уровне".

Как сообщалось, последний самолет был передан ВВС Колумбии еще 30 июня, но официальное мероприятие состоялось только сейчас.

По информации ЦАМТО, процесс модернизации УБС начался в 2008 году после достижения Министерством обороны Колумбии и Embraer договоренности о передаче необходимых технологий и подготовке персонала CIAC. В 2011 году компания CIAC подписала договор о модернизации и получила от ВВС Колумбии первый из 14 самолетов. Это первый проект модернизации боевых самолетов с привлечением национального персонала на базе колумбийского предприятия. В октябре 2013 года Embraer предоставила CIAC сертификат на проведение модернизации парка самолетов AT-27 "Тукано" колумбийских ВВС на территории страны. Первый модернизированный AT-27 "Тукано" был передан ВВС Колумбии в 2014 году. В 2019 году компания Embraer сертифицировала CIAC в качестве авторизованного центра технического обслуживания "Тукано". Таким образом, в настоящее время Колумбия может предлагать свои услуги в данной сфере и зарубежным операторам этого летательного аппарата.

Процедура модернизации потребовалась после достижения парком эксплуатировавшихся более 24 лет самолетов AT-27 налета 80000 часов. УБС активно применялись для борьбы с повстанцами, в антитеррористических операциях, обеспечении контроля воздушного пространства страны, ведения разведки, а также подготовки пилотов.

Целью модернизации является продление срока эксплуатации "Тукано" на 15 лет и решение проблемы устаревания. Процесс включает замену старого аналогового оборудования кабины, установку нового комплекта авионики разработки Rockwell Collins (ныне Collins Aerospace), двух многофункциональных систем отображения информации производства Cobham, новых усиленных крыльев и шасси производства Embraer, а также усиление конструкции, замену антенн, электропроводки и покраску.

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Страны
Колумбия
Продукция
EMB-312
Компании
Embraer
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