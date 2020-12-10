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Российская газета

Ракетоносец Ту-160М назван мировым достижением

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Источник изображения: rg.ru

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с двигателями НК-32-02 включен в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения за 2020 год. Рейтинг опубликовало ведущее профильное издание Aviation Week.

Новые компрессор и лопатки турбин оптимизированной геометрии, их улучшенное охлаждение повысили топливную эффективность двухконтурного турбореактивного двигателя, способного работать в режиме форсажа, отмечено в материале. Ту-160М стал единственным российским участником обзора.

Модернизированный ракетоносец с улучшенными двигателями впервые поднялся в небо первый полет 3 ноября в Казани. Двухчасовой тестовый полет проходил на высоте шести километров. В ходе испытаний оценивалась работа не только силовой установки, но и общесамолетных систем, нового радиоэлектронного оборудования. Полет прошел в штатном режиме, без замечаний.

По данным из открытых источников, экономичные двигатели увеличили дальность действия ракетоносца на тысячу километров.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Проекты
2020-й год
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