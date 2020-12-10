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Российская газета

Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Самолеты военно-воздушных сил Египта нанесли удары по караванам террористов в районе ливийской границы.

В сообщениях, которые ссылаются на Министерство обороны данного государства, отмечается, что уничтожено более двух десятков внедорожников, перевозивших оружие и боеприпасы.

На появившихся в Сети видеокадрах продемонстрированы многоцелевые истребители Rafale французского производства. По всей видимости, они как раз и сыграли основную роль в этой операции.

Следившие за обстановкой разведывательные беспилотники зафиксировали уничтожение колонн автомобильной техники, передвигавшихся в основном в темное время суток.

Rafale, как известно, могут нести разнообразное высокоточное оружие: бомбы с лазерным наведением массой 202, 227, 327, 910 кг с дальностью действия 15-18 км, а также управляемые ракеты АS-30L, бьющие на 12 км.

По некоторым данным, произошедшее можно считать одним из первых случаев боевого применения этих крылатых машин в составе ВВС АРЕ. Ранее против наземных целей чаще всего использовали американские F-16 Fighting Falcon.

Известно, что на вооружении египтян также имеются закупленные в России МиГ-29М/М2, которые имеют совершенное бортовое радиоэлектронное оборудование, а также мощный арсенал средств поражения "воздух-поверхность", "воздух-воздух". Недавно эти самолеты принимали участие в совместных учениях на территории Судана.


Алексей Моисеев

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Страны
Египет
Ливия
Россия
Судан
США
Франция
Продукция
F-16
Rafale
МиГ-29М
Проекты
БПЛА
Военные учения
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