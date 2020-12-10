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Российская газета

"На грани": тренировку спецназа показали на видео

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Держать строй, правильно обращаться с оружием, эвакуировать раненых бойцов - все это и не только успели освоить авторы канала Gilza. Ведущий попытался повторить тренировку, которая используется бойцами спецназа.

Даже первые минуты тренировки явно оказались весьма жесткими. "Я прямо на грани", - признался ведущий на камеру. За разминкой последовала отработка одиночных навыков по обращению с оружием, что пришлось по душе участнику тренировки гораздо больше. Отрабатывалась, в частности, способность быстро перезарядить автомат. "Как только у вас закончился магазин - вы из стрелка превращаетесь в мишень", - предупредил тренер.

Затем последовала тренировка навыков работы с оружием в здании, использования помещений в качестве укрытия, взаимодействия с речевыми командами.

В качестве ситуации для отработки групповых навыков использовался сценарий, когда один из бойцов подорвался на растяжке, а остальным необходимо обеспечить укрытие и эвакуацию товарища и отход группы.


Майя Бирюкова

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1 комментарий
№1
10.12.2020 12:19
Ну по СФП и физо ничего особенного, у нас в гражданских секциях и жестче было и ступни в мясо стирали об деревянный пол и отжимались на досках на кулаках (без перчаток), а летом так вообще на кулаках на асфальте и спаринги после всего этого, зачастую до крови или травм, которые к сожалению неизбежны при жесткой работе и плотном контакте.

Остальное посмотрел как красивое кино.

Ну если парень вообще до этого ничем не занимался (максимум в тренажеру ходил), тогда для него это действительно тяжело. Ну что, молодец.
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