"На грани": тренировку спецназа показали на видео

Держать строй, правильно обращаться с оружием, эвакуировать раненых бойцов - все это и не только успели освоить авторы канала Gilza. Ведущий попытался повторить тренировку, которая используется бойцами спецназа.

Даже первые минуты тренировки явно оказались весьма жесткими. "Я прямо на грани", - признался ведущий на камеру. За разминкой последовала отработка одиночных навыков по обращению с оружием, что пришлось по душе участнику тренировки гораздо больше. Отрабатывалась, в частности, способность быстро перезарядить автомат. "Как только у вас закончился магазин - вы из стрелка превращаетесь в мишень", - предупредил тренер.

Затем последовала тренировка навыков работы с оружием в здании, использования помещений в качестве укрытия, взаимодействия с речевыми командами.

В качестве ситуации для отработки групповых навыков использовался сценарий, когда один из бойцов подорвался на растяжке, а остальным необходимо обеспечить укрытие и эвакуацию товарища и отход группы.

Майя Бирюкова