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Иранского ученого убил искусственный интеллект

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит из пулемета с искусственным интеллектом и спутниковым наведением, заявил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави. Часть экспертов относится к этой официальной версии скептически.

По словам контр-адмирала Фадави, из оружия было выпущено 13 пуль. Они попали в Фахризаде, проезжавшего по близлежащей дороге в бронированном автомобиле, но не задели сидевшую рядом жену. Пулемет был установлен на припаркованном в отдалении от дороги автомобиле «Нисан».

Пулемет «навелся на лицо мученика Фахризаде с помощью высокотехнологичной камеры, в нем были применены технологии искусственного интеллекта», - цитирует иранского военачальника агентство Мехр. Четыре пули попали в начальника охраны, который закрыл собой Фахризаде, добавил Фадави.

При этом автономное оружие, по его словам, «контролировалось онлайн с помощью спутника», люди в нападении на конвой Фахризаде не участвовали. Иранское информационное агентство Фарс сообщало, что после убийства Фахризаде автомобиль самоуничтожился при помощи взрыва, говорит BBC.

Версия о применении высокотехнологичного оружия звучала и ранее, но сейчас об этом впервые говорит официальное лицо. Независимые источники ее по-прежнему не подтверждают.

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