Американский журнал назвал полет модернизированного Ту-160М событием года

Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М во время первого полета с новыми двигателями.

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Профильный журнал Aviation Week & Space Technology опубликовал список наиболее важных достижений 2020 года, в число которых вошел полет российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новейшими двигателями HK-32-02.

"Модернизированные компрессор и лопатки турбины, а также улучшенное охлаждение увеличили топливную эффективность турбореактивного двухконтурного двигателя ", — пишет журнал.

В рейтинг издания также вошли 30-минутный полет электрического самолета, созданного MaxniX и AeroTec, сертификация в Европе первого электрического самолета Velis Electro компании Pipistrel, создание концепции авиалайнеров с нулевым уровнем выбросов, прохождение крупнейшим авиационным двигателей GE9X от General Electric сертификации и другое.

Полет отечественного бомбардировщика с двигателем НК-32-02 стал единственным примером достижений российского двигателестроения в списке американского издания.

Ранее военный эксперт Петр Буковский в этом же журнале назвал ракетоносец Ту-160 самым опасным военным самолетом России. Он также отметил его боевые качества.

Ту-160М — глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный образец был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет "Туполев". В феврале Минобороны сообщило, что первые обновленные ТУ-160М поступят в Вооруженные силы в 2021 году. В результате модернизации общая эффективность самолета увеличилась, а дальность полета возросла на тысячу километров. Первый полет с новыми серийными двигателями НК-32-02 состоялся 3 ноября. Экипажем самолета руководил Анри Наскидянц. Полет длился два часа 20 минут на высоте шесть тысяч метров.