Войти
РИА Новости

Американский журнал назвал полет модернизированного Ту-160М событием года

384
0
0
Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М во время первого полета с новыми двигателями
Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М во время первого полета с новыми двигателями.
Источник изображения: © Фото : ОАК

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Профильный журнал Aviation Week & Space Technology опубликовал список наиболее важных достижений 2020 года, в число которых вошел полет российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новейшими двигателями HK-32-02.

"Модернизированные компрессор и лопатки турбины, а также улучшенное охлаждение увеличили топливную эффективность турбореактивного двухконтурного двигателя ", — пишет журнал.

В рейтинг издания также вошли 30-минутный полет электрического самолета, созданного MaxniX и AeroTec, сертификация в Европе первого электрического самолета Velis Electro компании Pipistrel, создание концепции авиалайнеров с нулевым уровнем выбросов, прохождение крупнейшим авиационным двигателей GE9X от General Electric сертификации и другое.

Полет отечественного бомбардировщика с двигателем НК-32-02 стал единственным примером достижений российского двигателестроения в списке американского издания.

Ранее военный эксперт Петр Буковский в этом же журнале назвал ракетоносец Ту-160 самым опасным военным самолетом России. Он также отметил его боевые качества.

Ту-160М — глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный образец был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет "Туполев". В феврале Минобороны сообщило, что первые обновленные ТУ-160М поступят в Вооруженные силы в 2021 году. В результате модернизации общая эффективность самолета увеличилась, а дальность полета возросла на тысячу километров. Первый полет с новыми серийными двигателями НК-32-02 состоялся 3 ноября. Экипажем самолета руководил Анри Наскидянц. Полет длился два часа 20 минут на высоте шесть тысяч метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
GE9X
Ту-160
Компании
General Electric
Туполев
Проекты
2020-й год
Электрический самолёт
Похожие новости
25.07.2017
Проверенные войной. Чем вооружат российскую боевую авиацию в 2018 году
25.02.2015
Носители мира — часть II
07.02.2014
Казанское ОКБ "Сокол" создаст новый беспилотник за 180 млн долларов
18.06.2012
На дальнюю перспективу
14.02.2012
Планы на будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:43
  • 99
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 10.12 16:40
  • 72
Где забуксовала «Армата»
  • 10.12 14:03
  • 0
Американские «Патриоты» не хотят воевать
  • 10.12 13:38
  • 795
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 13:08
  • 1
В России разрабатывают аналог пистолета Glock
  • 10.12 12:40
  • 1
Командующий войсками ЗВО сообщил о военно-техническом эксперименте с комплексом "Искандер-М" на морском полигоне под Архангельском
  • 10.12 12:36
  • 2
Британские читатели об ограблении самолета «судного дня» в России: и у этой страны есть ядерное оружие?
  • 10.12 12:30
  • 1
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 10.12 12:19
  • 1
"На грани": тренировку спецназа показали на видео
  • 10.12 12:10
  • 81
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 12:05
  • 2
Заместитель министра обороны Украины об украинских программах вооружения
  • 10.12 11:59
  • 284
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 10.12 11:34
  • 1
Будут приняты меры: по факту ЧП с самолетом "судного дня" проведут расследование
  • 10.12 11:26
  • 1
Шапошников: Последний маршал России
  • 10.12 11:21
  • 46
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле