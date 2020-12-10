Шапошников: Последний маршал России

Умер Евгений Шапошников

Последний маршал авиации Советского Союза, последний министр обороны СССР и единственный Главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил Содружества независимых государств, которые никогда так и не существовали.

Он родился в феврале 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее военно-авиационное училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца. Получил диплом летчика-истребителя. Служил в Прикарпатском военном округе. В 1966 году поступил в Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина, которую окончил в 1969 году. С 1971 по 1975 год служил заместителем командира авиационного полка по политической части, много летал – в те годы в авиации было требование: все замполиты, секретари партийных организаций, в том числе и освобожденных, должны владеть своей военной специальностью и обязательно летать. Затем он стал командиром полка. В 1975 году вернулся в Прикарпатский военный округ на должность заместителя командира авиационной истребительной дивизий, затем был назначен командиром соединения. В 1979 году назначен заместителем командующего военно-воздушными силами Прикарпатского военного округа.

В 1984 году переведён на должность заместителя командующего ВВС Одесского военного округа, а с 1985 года стал командующим ВВС округа. В 1987 году командующим ВВС Группы советских войск в Германии. Со следующего года принял руководство 16-й воздушной армией в составе Группы советских войск в Германии. В 1988 году назначен заместителем Главнокомандующего ВВС, а 13 июля 1990 года Главнокомандующим ВВС - заместителем Министра обороны СССР. Избирался в члены ЦК КПСС.

Я помню январь 1992 года. Только-только распался Советский Союз. Страна, армия – в шоке. В Кремле, во дворце у Спасских ворот, которого сейчас уже нет, собиралось Всеармейское совещание представителей офицерских собраний. 4839 офицеров и генералов со всех краев нашей бывшей родины. Только что выступил президент России Борис Ельцин, после него президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Обещают, что все будет хорошо, волноваться не стоит. Каждая офицерская семья получит квартиру, как минимум, в два раза возрастут оклады служивых, армию сокращать не станут, Ельцин вообще пообещал служивым по 20 тысяч долларов (огромные в ту пору деньги) и пару гектаров земли в центре России...

В эти обещания мало кто верит. Больше никого из президентов вновь образованных государств в зале нет. Недолго пробыли и Ельцин с Назарбаевым. На трибуне – бывший министр обороны СССР, а ныне главнокомандующий Объединенными вооруженными силами СНГ, которых никто до сих пор не объединил, маршал авиации Евгений Шапошников. Он говорит о том, что развал Союза, конечно же, для всех – большая беда, но что свершилось – то свершилось, пути назад нет и надо учиться жить по-новому. «Армия должна проявлять выдержку и оставаться вне политики».

Выдержки не хватает. С галерки раздается крик:

- Долой предателей! Маршала Шапошникова – в отставку!

Зал загудел, как улей. Раздались аплодисменты. В рядах, где сидели сухопутчики, начали скандировать «Отставка! Отставка! Отставка!». Им, кроме всего прочего, «авиационный министр» - поперек горла. Маршал не сдержался. Круто развернулся и ушел со сцены. К трибуне подошел главком ВВС генерал-полковник Петр Дейнекин:

- Мы с вами - армия, а не хреновый партизанский отряд. У нас решения криком и голосованием не принимаются. Прошу извиниться перед маршалом и пригласить его вернуться. Иначе делегация ВВС покинет собрание.

Летчики дружно поднялись со своих мест. Вслед за ними встали и моряки. Галерка притихла. Надолго замолчал и зал. Несколько старших офицеров пошли за маршалом. Он появился не сразу, но, как будто ничего не случилось, продолжил вести собрание.

Потом я спросил у Дейнекина, зачем он бросился на «амбразуру»? Ведь «демократическая волна» могла снести и его самого.

- Офицер обязан защищать своего командира, - ответил он.

С этими словами трудно не согласиться. Только сам Шапошников по каким-то неведомым никому причинам на защиту своей страны – Союза Советских Социалистических республик не встал. Этого ему и не простили участники того памятного офицерского собрания.

Не встал, наверное, потому что понимал, что СССР уже не спасти. Может, надеялся, что Борис Ельцин, которого в августовские дни 1991 года, верила большая часть страны, сумет его реформировать вместе со своей командой и избавит от замшелой партийной бюрократии, кульминацией которой стал бессильный ГКЧП. И, наверное, надеялся, что сам станет неотъемлемой частью этой команды и возглавит реформирование вооруженных сил, о котором в годы перестройки и гласности не говорил только ленивый. Но ничего этого у него не получилось. Не из-за того, что не хотел, историческая ситуация была в стране такой, что никаких серьезных реформ никто ни на каком уровне поддерживать не собирался, да на это не было ни денег, ни желания.

О своем отношении к ГКЧП, созданном якобы для спасения Советского Союза, тогдашний главнокомандующий ВВС маршал авиации Евгений Шапошников описывает так: «когда было объявлено «о недомогании Генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева и временном переходе власти в стране Государственному Комитету по чрезвычайному положению», я понял, что дорога, которую пытается навязать ГКЧП, не моя дорога»

«И когда заместитель министра обороны Владислав Ачалов потребовал, чтобы моя военно-транспортная авиация доставила на аэродромы Подмосковья из других регионов воздушно-десантные части, мы с главкомом ВДВ Павлом Грачевым начали всячески «тянуть резину». Я, например, сослался на нелетную погоду, грозы на маршрутах… И сказал Грачеву: «Надо подождать. А там, глядишь, погода (в это слово я вложил не только метеорологический смысл) улучшится…» Когда мне позвонил помощник Ельцина, я попросил передать Борису Николаевичу, что Военно-Воздушные силы против народа не пойдут».

Шапошников стал одним из тех руководителей вооруженных сил Союза, кто публично не поддержал действия ГКЧП. И Борис Ельцин, утвердившийся на посту президента России, этого не забыл. Как не забыл и командующего ВДВ генерал-лейтенанта Павла Грачева, который не стал выполнять в те августовские дни распоряжение члена ГКЧП министра обороны СССР маршала Советского Союза Дмитрия Язова о штурме Верховного Совета РСФСР, в котором укрылись взбунтовавшиеся против гэкачепистов руководители Российской Федерации.

Говорят Ельцин лично пришел к Горбачеву и заставил того подписать указ о назначении маршала авиации Евгения Шапошникова министром обороны СССР вместе сидевшего в «Матросской тишине» маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

Министром обороны СССР Шапошникова назначили 23 августа 1991 года, и в тот же день он публично заявил о своём выходе из КПСС, поскольку армия-де должна находиться вне политических движений, провозгласил деполитизацию вооруженных сил, ликвидацию в них партийных органов. Чему, кстати, никто серьезно не сопротивлялся.

Правда, собственно министром обороны он пробыл всего несколько месяцев - до декабря 1991 года, до подписания в Беловежской пуще заявления глав трех республик Союза Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича акта о кончине Советского Союза. Его карьера в это время - череда странных ситуаций. К примеру, он безропотно согласился поменять свою должность министра обороны на ничего практически не значащий пост главкома Объединенных Вооруженных Сил СНГ. Под штаб ОВС отвели даже целый квартал на Ленинградском проспекте и здание бывшего штаба бывшего Варшавского Договора, но самих объединенных сил так никто и не создал. Потому что все независимые после исчезновения СССР государства быстренько стали строить свои армии, многие новоявленные президенты переманивали московских и не только московских генералов и адмиралов из Генерального штаба, главкоматов в свои вооруженные силы и заставляли оставшиеся на их территории войска принимать новую присягу.

Особенно отличалась в этом отношении Украина, на территории которой располагались три самых мощных советских военных округа, 220 носителей стратегических вооружений, среди которых было 176 межконтинентальных ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, тысячи тактических ядерных зарядов и крылатых ракет воздушного базирования, 1240 ядерных боеголовок.

Их выводом из Украины, которая всячески, не мытьем, так катанием, пыталась оставить хоть немножко этого оружия для себя и до сих пор некоторые её деятели жалеют, что не получилось, занимались совсем другие люди – из штаба РВСН, 12-го главного управления Минобороны, Договорно-правового управления Генштаба, но только не главком ОВС СНГ маршал авиации Шапошников и его немного численные подчиненные. Денег у армии не было ни на что – ни на выплаты денежного содержания офицерам, ни на предоставление им положенных по закону квартир – где те 20 тысяч долларов на каждого, которые обещал Борис Ельцин?! Войска стали стремительно сокращаться - офицеры разбегались по своим «национальным квартирам».

Беда Евгения Ивановича Шапошникова, человека открытого, любящего общаться с журналистами (мне не раз доводилось брать у него интервью), в том, что он не получил поддержки ни в руководстве вооруженных сил, где считали его карьеру – из главкомов в министры, минуя должность командующего округом и заместителя начальника Генштаба - слишком стремительной и неоправданно высокой. Не по заслугам. Не было ему поддержки и в окружении президента России, - он казался в Кремле слишком мягким для должности министра обороны. И потому, когда в мае 1992 года были созданы Вооруженные силы Российской Федерации, министром обороны России стал не маршал авиации Евгений Шапошников, а командующий ВДВ генерал-лейтенант Павел Грачев, который тоже не проходил карьерной лестницы от командующего округом до министра. Но был героем Советского Союза, получил это высокое звание за руководство войсками в Афганистане, имел боевой опыт, был решительным и дерзким, как каждый десантник и не стеснялся дружить с самим Борисом Николаевичем Ельциным, играть с ним в теннис и париться в бане.

После создания Российских вооруженных сил стало не очень понятно, кто над кем начальник – Шапошников над Грачевым или Грачев над Шапошниковым. Маршал без войска или генерал с трехмиллионной армией, флотом и ракетными войсками стратегического назначения. Главком ОВС СНГ превратился в английскую королеву. Много почета, но никакой власти. И Евгению Ивановичу Шапошникову нашли достойную должность – Секретаря Совета безопасности России. Но и на этом посту он проработал не долго.

Потом была попытка избраться в Государственную думу первого созыва. Но Российское движение демократических реформ, в которое он входил, не сумело преодолеть 5-процентный барьер. С января 1994 по август 1996 года маршал Шапошников был представителем президента Российской Федерации в государственной компании по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росвооружение» (эту должность, кстати, занимал после своей отставки в поста министра обороны России и генерал армии Павел Грачев). Затем Шапошников работал генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот - российские международные авиалинии». С марта 1997 по март 2004 года был помощником президента Российской Федерации. А с 2003 года занимал должность советника генерального директора «ОКБ Сухого». Вел большую общественную работу, написал книгу о своей жизни и службе. А в последние годы сильно болел. На подорванное здоровье пришелся и коронавирус…

Гримаса судьбы – Евгений Шапошников ушел из жизни в те же декабрьские дни, когда перестал быть министром обороны исчезнувшей в те же дни страны. Только через 29 лет. Светлая память последнему авиационному маршалу несуществующей державы.

Виктор Литовкин