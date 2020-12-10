Уголовное дело возбудили по факту кражи из «самолета Судного дня»

По факту кражи из «самолета Судного дня» в Таганроге было возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 9 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«В полицию поступило сообщение от руководства одного из предприятий города Таганрога о том, что из воздушного судна Ил-80, находящегося на аэродроме, похищено имущество на сумму более 1 млн рублей», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Накануне стало известно, что в транспортной полиции Ростовской области считают, что совершить кражу могли сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени (ТАНТК) и Г.М. Бериева. По одной из версий, украденные детали содержали в своем составе драгоценные металлы. Ради них и было совершено ограбление.

8 декабря один из сотрудников ТАНТК заявил РЕН ТВ, что за несколько дней до кражи на территории аэродрома, где находился Ил-80, один из авиатехников видел подозрительного незнакомого мужчину. Он вызвал охранника. В беседе неизвестный пояснил, что он работает радистом и пришел к самолетам с разрешения начальника.

По словам сотрудника ТАНТК, сейчас выясняется, кем на самом деле был мужчина.

Ил-80 доставили в Таганрог для очередной плановой модернизации и продления ресурса. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается точное количество похищенного с лайнера оборудования.

7 декабря стало известно, что с борта пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Инженер по эксплуатации воздушных судов утверждал, что при приемке воздушного судна все бортовые приборы были на месте.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США. Эти борты должны эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например ядерной войны, и стать командным центром Вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в этой стране осуществляет E-4B на базе Boeing 747. Воздушным командным пунктом в СССР стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина.