Войти
Известия.ru

Уголовное дело возбудили по факту кражи из «самолета Судного дня»

502
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov

По факту кражи из «самолета Судного дня» в Таганроге было возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 9 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«В полицию поступило сообщение от руководства одного из предприятий города Таганрога о том, что из воздушного судна Ил-80, находящегося на аэродроме, похищено имущество на сумму более 1 млн рублей», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Накануне стало известно, что в транспортной полиции Ростовской области считают, что совершить кражу могли сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени (ТАНТК) и Г.М. Бериева. По одной из версий, украденные детали содержали в своем составе драгоценные металлы. Ради них и было совершено ограбление.

8 декабря один из сотрудников ТАНТК заявил РЕН ТВ, что за несколько дней до кражи на территории аэродрома, где находился Ил-80, один из авиатехников видел подозрительного незнакомого мужчину. Он вызвал охранника. В беседе неизвестный пояснил, что он работает радистом и пришел к самолетам с разрешения начальника.

По словам сотрудника ТАНТК, сейчас выясняется, кем на самом деле был мужчина.

Ил-80 доставили в Таганрог для очередной плановой модернизации и продления ресурса. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается точное количество похищенного с лайнера оборудования.

7 декабря стало известно, что с борта пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Инженер по эксплуатации воздушных судов утверждал, что при приемке воздушного судна все бортовые приборы были на месте.


Определение «самолет Судного дня» появилось в США. Эти борты должны эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например ядерной войны, и стать командным центром Вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в этой стране осуществляет E-4B на базе Boeing 747. Воздушным командным пунктом в СССР стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Ил
ТАНТК им. Бериева
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
10.12.2020
Песков прокомментировал кражу из «самолета Судного дня»
09.12.2020
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»
08.12.2020
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»
31.05.2016
Россия делает ставку на самолеты советского прошлого
02.04.2014
Разорванное воздушное «Звено»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:43
  • 99
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 10.12 16:40
  • 72
Где забуксовала «Армата»
  • 10.12 14:03
  • 0
Американские «Патриоты» не хотят воевать
  • 10.12 13:38
  • 795
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 13:08
  • 1
В России разрабатывают аналог пистолета Glock
  • 10.12 12:40
  • 1
Командующий войсками ЗВО сообщил о военно-техническом эксперименте с комплексом "Искандер-М" на морском полигоне под Архангельском
  • 10.12 12:36
  • 2
Британские читатели об ограблении самолета «судного дня» в России: и у этой страны есть ядерное оружие?
  • 10.12 12:30
  • 1
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 10.12 12:19
  • 1
"На грани": тренировку спецназа показали на видео
  • 10.12 12:10
  • 81
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 12:05
  • 2
Заместитель министра обороны Украины об украинских программах вооружения
  • 10.12 11:59
  • 284
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 10.12 11:34
  • 1
Будут приняты меры: по факту ЧП с самолетом "судного дня" проведут расследование
  • 10.12 11:26
  • 1
Шапошников: Последний маршал России
  • 10.12 11:21
  • 46
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле