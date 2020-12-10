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Газета.ru

США угрожают санкциями за покупку оружия у России и Китая

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ЗРК С-400 Дмитрий Виноградов/РИА "Новости"
ЗРК С-400 Дмитрий Виноградов/РИА "Новости".

Помощник госсекретаря США пригрозил санкциями за приобретение оружия у России или КНР

В США снова заговорили о санкциях в ответ на приобретение другими странами военной техники у России и Китая. На этот раз в поле зрения оказался Ирак, недавно выразивший соответствующее желание. До сих пор открытым остается вопрос о приобретении российских ЗРК С-400 Анкарой: Вашингтон по-прежнему намеревается ввести в отношении Турции санкции за это.

Государства, которые приобретают системы вооружений у России и Китая, рискуют оказаться под санкциями со стороны США, предупредил в ходе телефонного брифинга помощник американского госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Существует закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") и он, конечно же, может применяться. Системы, платформы или технологии Москвы или Пекина не могут взаимодействовать с нашими системами и не соответствуют условиям взаимодействия наших партнеров с США в области безопасности», - обратил внимание Купер.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности приобретения Ираком российских систем ПВО.

О соответствующем намерении Багдада стало известно чуть больше недели назад. «Нам необходимы мощные системы ПВО, а американцы много раз разочаровывали нас, не предоставляя помощи в поставках нужных вооружений», - говорил The Wall Street Journal член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи.

Он пояснил, что в связи с резко обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке и требованием вывода из Ирака иностранных войск, иракский парламент уполномочил нового премьера приобрести системы ПВО "у России или у кого угодно".

В своем выступлении Купер также поднял вопрос о последствиях закупки российской зенитной ракетной системы С-400 Турцией.

Помощник госсекретаря заявил, что американская сторона "была и остается наилучшим партнером" в области обеспечения безопасности.

"Турция - член НАТО, и задача США состоит в том, чтобы работать с Турцией над тем, чтобы она оставалась в составе западного альянса. Что же касается попыток приобретать технику у России или Китая, то, как я уже говорил, существует угроза санкций и для их применения нет временных рамок, а масштабы могут быть разными и применяться разными администрациями», - предупредил он.

По его словам, государства, с которыми США взаимодействуют в области обеспечения безопасности, осознают необходимость иметь системы, способные взаимодействовать с американскими.

«Кто-то может стремиться приобретать проржавевшее в России или дешевое в Китае, но мы - самые предпочтительные партнеры», - заявил Купер.

Вопрос о возможном введении санкций за покупку Турцией оружия у России поднимался несколькими днями ранее. Ограничительные меры бил заложены в согласованном обеими палатами конгресса Соединенных Штатов проекте оборонного бюджета государства на 2021 финансовый год, который начался 1 октября.

«Не позднее чем через 30 дней после выступления в силу этого закона президент [США] должен ввести пять или более из ограничительных мер, указанных в разделе 235 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в отношении каждого лица, которое сознательно участвовало в приобретении систем С-400», - подчеркивалось в распространенном 3 декабря документе.

Данное положение предполагает 12 вариантов ограничительных мер, в том числе о закрытии доступа к финансированию, запрете на сделки на внутреннем американском рынке и ограничениях на въезд на территорию страны.

В то же время, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на обсуждение вопроса покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 при новой американской администрации.

«Во времена предыдущей администрации США у нас появился вопрос с С-400. Президенты (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган и (США Дональд) Трамп вели хороший диалог и имели откровенные отношения, обсуждая все проблемы. К сожалению, проблема осталась», - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе выступления на международном форуме «Средиземноморские диалоги».

По его словам, пока у Анкары интересуются системами С-400, никто не напоминает Вашингтону и другим союзникам, почему они не продавали системы противовоздушной обороны на протяжении десяти лет и отозвали комплексы Patriot, когда турецкая сторона особенно в них нуждалась.

«Все, что нам нужно от текущей или будущей администрации, - принять участие в решении вопроса путем диалога вместо языка угроз и санкций», -констатировал министр.


Лидия Мисник

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Ирак
Китай
Россия
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Турция
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Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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NATO
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