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ЦАМТО

Hanwha намерена разработать системы лазерного оружия для ВС Республики Корея

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Логотип Hanwha Techwin
Логотип Hanwha Techwin Co., Ltd.
Источник изображения: https://securtv.ru/

ЦАМТО, 9 декабря. Южнокорейская компания Hanwha в рамках состоявшейся 18-20 ноября в южнокорейском городе Коян оборонной выставки DX Korea 2020 представила модели трех перспективных систем лазерного оружия, предназначенных для ВС Республики Корея.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в число представленных на выставке систем вошли "Лазерная система вооружения для ПВО Блок-1" и "Лазерная система вооружения для ПВО Блок-2", разработанные Hanwha совместно с национальным Агентством оборонных разработок ADD (Agency for Defense Development).

Ожидается, что система ПВО Блок-1, разработка которой началась в сентябре 2019 года, позволит обнаруживать, сопровождать и поражать на ближней дальности (до 3 км) малоразмерные беспилотные летательные аппараты (БЛА) с применением лазера мощностью 20 кВт.

Разработка стационарной версии системы должна быть завершена к 2023 году, после чего планируется поставить ее на вооружение подразделений ПВО Сухопутных войск Республики Корея и применять для защиты стратегических объектов.

Система ПВО Блок-2 с лазерным излучателем мощностью 30 кВт, разработку которой планируется завершить к 2030 году, будет смонтирована на шасси грузового автомобиля. Судя по продемонстрированной на DX Korea 2020 модели, для этого выбрана та же платформа, которая применялась для создания национальной реактивной системы залпового огня K239 "Чунму" (Chunmoo). Несмотря на увеличенную мощность, по данным представителя Hanwha, система будет иметь примерно те же возможности по нейтрализации целей, что и версия Блок-1.

Hanwha также представила модель компактной лазерной системы, установленной на автомобильном шасси, которая предназначается для перехвата боеприпасов.

"Легкая тактическая машина с лазерным оружием" на шасси бронемашины с колесной формулой 4х4 будет оснащена лазером мощностью 3 кВт. Эффективная дальность перехвата данной системы составит до 1 км.

Как сообщил представитель ADD, после 2030 года Республика Корея планирует завершить разработку новой лазерной системы вооружения, которая в настоящее время носит обозначение Block-X. Она предназначена для применения на боевых кораблях и самолетах и позволит поражать ракеты. По словам представителя агентства, мощность корабельного варианта этой системы составит 100 кВт.

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Страны
Южная Корея
Компании
ADD
Проекты
2020-й год
БПЛА
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