Армия Украины планирует эксплуатировать танки Т-64 еще 25 лет

Основным боевым танком вооруженных сил Украины на ближайшие годы останется Т-64. Военные надеются, что планируемая модернизация позволит эксплуатировать этих ветеранов как минимум еще 25 лет.

Об этом в интервью порталу Defense Express сообщил Александр Миронюк - замминистра обороны Украины по вооружению. По его словам, обновление танка ведется в рамках опытно-конструкторской работы "Краб". На данный момент, правда, подготовлена только документация. Получить модернизированный Т-64 украинские военные надеются к концу следующего года. Суть готовящейся модернизации чиновник не раскрыл.

Т-64 - это советский средний танк, принятый на вооружение в декабре 1966 года. Разработан в конструкторском бюро Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева. Всего в период с 1964 по 1968 год было выпущено около 1200 таких танков, и на тот момент они по праву считались одними из лучших в мире.

По сообщениям СМИ, на сегодня украинская армия имеет в своем распоряжении около 700 танков Т-64 различных модификаций, в основном - Т-64БВ, выпускавшиеся уже в 1980-х. Незначительные улучшения в комплектацию машин вносились и в последние годы, однако едва ли Т-64 даже после модернизации смогут эффективно противостоять современным угрозам.

Алексей Иванов